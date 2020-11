Delincuentes atropellaron y mataron a una joven madre mientras huían de la Policía

domingo, 22 de noviembre de 2020 20:44

Una joven madre murió luego de haber sido atropellada por delincuentes que escapaban de la Policía a bordo de un auto robado a mano armada en el partido bonaerense de Berazategui y tras el hecho detuvieron a dos sospechosos mientras buscan a por lo menos un tercero, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



La víctima fue identificada como Pamela Lorena Bermúdez (26), quien tenía seis pequeños hijos y falleció el pasado viernes en el Hospital Evita Pueblo de dicho partido de la zona sur del conurbano, donde estuvo internada casi dos días en grave estado, a raíz de las heridas sufridas cuando la embistieron.



Según las fuentes, todo comenzó la noche del miércoles cuando Pamela se encontraba en la casa de su cuñada para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos.



En un momento, la joven salió junto al hermano de su cuñada y un amigo para ir en la misma moto a comprar unas gaseosas.



Cuando las tres personas circulaban por las calles 156 y 35 de Berazategui fueron atropelladas por un Volkswagen Fox negro en el que viajaban dos delincuentes que eran perseguidos por la Policía.



A raíz de la colisión, la mujer salió despedida del rodado y sufrió politraumatismos graves, mientras que los dos hombres sufrieron lesiones leves, dijeron los informantes.



Alexis, un hermano de Pamela, contó a Télam que la joven fue asistida por "unas chicas del barrio" quienes llamaron a la ambulancia.



"El que manejaba no se hizo nada y el que iba en el medio, solo tuvo un golpe en el tobillo", agregó.



Las fuentes señalaron que Bermúdez fue trasladada de urgencia al Hospital Evita Pueblo, donde los médicos constataron que presentaba fractura de cadera y pelvis, y que había perdido mucha sangre, por lo que tuvieron que amputarle la pierna derecha.



Finalmente, la mujer falleció a las 19.40 del viernes último.



En tanto, el Fox, luego de embestir la moto, continuó su marcha hasta las calles 22 y 145 donde chocaron contra un árbol y los policías detuvieron a dos sospechosos, identificados por la justicia como como Beningno Jesús David Gordillo (36) y Jaime José De La Cruz Martínez (36), y secuestraron un revólver calibre .32



De acuerdo a los pesquisas, este auto había sido robado en la vecina localidad quilmeña de Ezpeleta, al tiempo que en la persecución también estuvo involucrado un Renault Twingo verde en el que se movilizaba al menos un tercer sospechoso.



Las fuentes detallaron que este segundo auto había sido robado momentos antes de iniciar la persecución cuando al menos tres delincuentes armados golpearon a su dueño en la cabeza en calles 142, entre 18 y 19, también de Berazategui.



Este Twingo fue abandonado poco después en calles 156 y 34, del mismo medio.



Por su parte, el propietario de este auto se presentó donde quedó chocado el Fox y reconoció el celular que le habían robado y que se encontró en el interior del mismo.



En la causa intervino inicialmente la fiscal Gabriela Mateos, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Berazategui, quien imputó a los dos detenidos de "robo agravado en uso de arma de fuego no apta para disparo y en concurso real".



Las fuentes judiciales detallaron que ambos acusados se negaron a declarar ante la fiscal Mateos y seguirán detenidos y aclararon que, paralelamente, la muerte de Pamela es investigada por la titular de la UFI 7 de Berazategui especializada en homicidios culposos, Karina Santolin.



De todos modos, los voceros añadieron que la fiscal Mateos solicitará trasladar la competencia a la UFI que estaba de turno en Quilmes al momento en que se produjo el robo del Fox que embistió a Pamela.



Por otro lado, Alexis contó que esperan que entre martes y miércoles, luego de concluida la autopsia, le entreguen los restos de su hermana para poder despedirse de ella.



"Pedimos que se presenten los dos que iban con ella en la moto, que declaren y que sean sinceros. Que sepan que la familia está muy mal con todo esto, que todos los chicos no saben todo lo que pasó", aseguró Alexis, y agregó: "Queremos justicia, que vayan presos los que tengan que ir."



Respecto a cómo era su hermana, Alexis la describió como "una mujer hermosa", que vivía en la localidad El Pato, en Berazategui, con cuatro de sus seis hijos.



"Los dos hijos mayores son del primer matrimonio de ella con un hombre que la apuñaló y que ahora viven con él. Luego se juntó con otro hombre, que ahora está preso, con quien tuvo a su tercer hijo. Los tres hijos más chicos fueron con su tercera pareja, a quien denunció varias veces por violencia de género", detalló Alexis.



A raíz de esto, el hermano y la madre de Pamela están solicitando al Juzgado de Familia la tenencia de los seis hijos de la joven.



"Es lo que mi hermana quería, que estén todos con ella", expresó el joven y agregó que familiares, amigos y vecinos de Pamela realizan una colecta para poder pagar el sepelio de la joven y que hasta el momento juntaron seis mil de los 30 mil pesos que necesitan.