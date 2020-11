"Sos el único que queda": el conmovedor adiós a Mario Pereyra de su nieto

lunes, 2 de noviembre de 2020 17:42

Lautaro, el nieto de Mario Pereyra, lo despidió con un extenso y emotivo posteo en Instagram. Hijo de Mariano y hermano de Mateo, ambos fallecidos, el adolescente sentenció: “para todos ustedes era Mario, para mí era mi Tata”.

El ícono de radio Cadena 3 y nacido en San Juan murió en la madrugada del domingo a los 77 años con coronavirus. La enfermedad le generó complicaciones y su deceso se dio en el Instituto Cardiológico de Córdoba.

“En el día de hoy me toca despedir una vez más a un ser querido, a un familiar y a alguien que aparte de quererlo mucho sentía una admiración profunda. Para todos ustedes era Mario y para mí era mi “Tata”. Ustedes dirán ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tuve la fortuna de que Marito sea mi abuelo y conocer su parte fuera de la radio. Era una persona sería y a mí me encantaba hacerle perder esa seriedad con un chiste o una picardía de las mías. Sacarle una sonrisa a él era algo indescriptible, que se sume a mis chistes y haga sus locuras y decir “ahí esta, de acá salí yo”, relató.

"Es una de las personas que más enseñanzas y valores me dejó. Me enseñó a nunca, pero nunca, abandonar tus principios y a siempre luchar por ellos pase lo que pase. Yo le decía “pero Tata te van a salir a matar” y a él no le importaba, porque estaba convencido de sus principios y eso me generaba cierta inquietud. Ahora me doy cuenta de lo que me querías decir. Hoy viendo la cantidad de gente buena que te saludaba con una tristeza enorme me di cuenta de eso que me decías, de esa habilidad de mantener tus principios y generarle cosas a la gente, a impulsarla siempre, a que si las cosas venían mal siempre tirabas para adelante y la gente se ilusionaba tan solo con tu voz", destacó el adolescente.

"A mí eso me parece increíble y maravilloso, es influir en millones de personas, me parece algo hermosamente loco. Hoy me di cuenta el ejemplo que fuiste para mí y nunca lo vi tan claro. Me encantaría que tanta gente me quiera y me aprecie de verdad como a vos, influir de manera positiva en tanta gente y que se ilusionen con vos, llenar un estadio con 60 mil personas para ayudar a los niños que más lo necesitaban. Es increíble pero cierto y es algo que me encantaría hacer. “Negro mira que sos el único Pereyra que queda” me decías. Te prometo que voy a honrar muchísimo este apellido mi Tata y me encantaría ser al menos un poco como vos y ayudar a tanta gente como vos. Sería un honor seguir con lo que dejaste y hacerte sentir orgulloso. Me quedo con la espina del último adiós como con Matu y Papi, pero sé que no te gustaban mucho las despedidas y querías que te viéramos siempre feliz para que la familia este alegre y más", cerró su extenso mensaje.