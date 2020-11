González García sobre la vacuna COVID: "queremos llegar a todos los sectores de la sociedad"

jueves, 19 de noviembre de 2020 21:44

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, señaló hoy la importancia de "lograr una planificación para que llegue a la mayor cantidad de personas" la vacuna contra el coronavirus, durante una visita que realizó a la provincia de San Luis, donde se reunió con el gobernador Alberto Rodríguez Saá.



"Falta poco tiempo para que la vacuna contra el Covid-19 esté lista y hay que lograr una planificación para que llegue a la mayor cantidad de personas", sostuvo el ministro y enfatizó que "la idea es vacunar hasta el mes de julio del año venidero para disminuir la mortalidad" por el coronavirus.



González García ratificó que "la vacuna será gratuita y se colocará primero a las personas de riesgo y a los trabajadores del área de salud".



"Dentro de nuestros planes está realizar la campaña de vacunación más grande en la historia y llegar a todos los sectores de la sociedad", destacó.



No obstante, advirtió que "no hay dejar de lado los cuidados básicos" que se vienen manteniendo porque "todavía no hay aprobada ninguna vacuna, sabemos que va a ser muy pronto, pero no cuándo".



El ministro aseveró que el momento decidido "para poner el país en cuarentena evitó consecuencias peores, fosas comunes e imágenes horribles que sucedieron en distintos lugares del mundo".



Sobre la posibilidad de un rebrote, dijo esperar que no suceda "porque el virus tiene una capacidad de transmisión tremenda".



Por ello, llamó a ser "doblemente cuidadosos para evitar que eso ocurra" en momentos en que se está por iniciar la temporada de verano.



González García efectuó estas manifestaciones a través de un encuentro virtual transmitido por la agencia oficial de San Luis y el canal local.



La principal actividad del ministro fue visitar junto al gobernador Rodríguez Saá la obra en construcción del hospital "Ramón Carrillo", cuya inauguración había sido anunciada para marzo de este año pero que se terminaría a mediados del año venidero.



Los funcionarios y sus comitivas ingresaron al lugar donde funcionarán el hall central, diálisis, gastroenterología, la Unidad de Cuidados Intensivos, quirófanos, oficinas de bioingeniería, administración, depósitos y alas de internación.



El hospital se está construyendo en un predio de 36 hectáreas en la zona sur de la ciudad capital y muy próximo a la Casa de Gobierno.



Según el proyecto tendrá 50.000 metros cuadrados cubiertos; contará con 400 camas, 16 quirófanos e instalaciones para más de 50 prestaciones. También se están construyendo 40 departamentos para ser utilizados como residencias médicas.



El objetivo de las autoridades puntanas es que la mayoría de los servicios estén digitalizados.