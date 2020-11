El Gobierno quiere diversificar en 2021 la canasta de "Precios Cuidados"

lunes, 16 de noviembre de 2020 20:13

El programa de Precios Cuidados incrementará en 2021 la oferta de productos y de marcas, en la nueva etapa que comenzará el 6 de enero con una vigencia anual y revisiones trimestrales, adelantó hoy la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.



El fortalecimiento de Precios Cuidados se dará casi en simultáneo del proceso que el Gobierno encarará con las empresas para el descongelamiento y el deslistado de gran cantidad de productos que componen actualmente Precios Máximos, tal como se anunció en los últimos días.



Español también reiteró que si bien "el congelamiento sigue hasta el 31 de enero", se decidió iniciar "el descongelamiento de salida y se buscará hacerlo de una manera paulatina, ordenada y administrada pasando muchos productos a la canasta de Precios Cuidados que hoy tienen 199 productos".



"La idea es que (Precios Cuidados) se multiplique de manera importante para que tenga mayor robustez, que abarque más productos con más variedad tanto de categorías como de marcas", agregó la secretaria.



Este fortalecimiento del histórico programa "va a permitir no solo ser lo que es estructuralmente la política de Precios Cuidados, que es ser precio de referencia, sino además que se puedan adquirir distintos productos", precisó.



"La canasta que tenemos hasta hoy va a estar hasta el 6 de enero, vamos a dar alguna actualización que analizaremos con las empresas para la actualización de los que ya están y lo que se va a negociar es cuáles son los productos que ingresan y a que precio", explicó esta tarde Español en declaraciones a A24.



La funcionaria señaló que la nueva etapa que se abrirá será "sabiendo que a partir de enero va a haber un año que los productos van a estar en la canasta y que cada tres meses se irá evaluando qué está sucediendo con los precios".



En ese sentido, Español explicó que la idea del Gobierno es "ampliar la variedad de algo tan básico como fideos, las marcas de yerbas, de legumbres, incluir más productos sin TACC, y lo mismo con productos de higiene personal y limpieza".



"Teníamos una selección más reducida de una o dos marcas. La idea es tener mas marcas y con más variedad de productos", aseguró la economista, al destacar que si bien en Precios Cuidados hay frutas y verduras se buscará y adecuar esa canasta de productos frescos.



Español explicó que "de hecho en la renovación parcial de octubre se sumaron cebolla, limón, manzanas", y resaltó que no cuentan con negociaciones de tres meses sino de un mes "por la dificultad de poner productor frescos y la dinámica de precios es distinta a los productos de almacén".



"La idea es seguir ampliando y seguir variando según las estacionalidad de los productos, porque hay productos que de un trimestre a otros no conviene tenerlos porque no es la época", remarcó.



Español también se refirió a la marcha del programa Precios Máximos que generó la queja de las empresas productoras de alimentos por el congelamiento al que obligaba el sistema, y que motivó a la revisión por parte del Gobierno en las últimas semanas.



"El actual congelamiento de precios tiene su fecha de vencimiento el 31 de enero, eso no quiere decir que no haya deslistados de productos previo a esa fecha y que incluso que haya una extensión con una reducción muy importante de productos mas allá de esa fecha", explicó la funcionaria.



En ese sentido, justificó que la continuidad de Precios Máximos se dará "siempre y cuando haya productos de primera necesidad que lo ameriten y que esa extensión se pueda hacer con algún incremento de precios, pero que sigan congelados" durante su permanencia dentro del plan.