Para Raverta la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta es "virtuosa"

miércoles, 11 de noviembre de 2020 13:26

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, dijo hoy que la fórmula de actualización de haberes jubilatorios que impulsa el Gobierno nacional es "una fórmula virtuosa" que en los años que estuvo vigente mejoró un 26% el poder adquisitivo de los jubilados.



"Tenemos la enorme alegría de transmitirle a los jubilados y jubiladas argentinas que vamos a enviar un fórmula al Congreso para ser debatida; es una fórmula virtuosa que le dio tranquilidad a jubilados y jubiladas, por eso queremos retomar esa tranquilidad, ese sentido de una Argentina que crece y crecen los haberes jubilatorios", afirmó Raverta en diálogo con AM 750.



Señaló que "esta fórmula es la que le trajo mucha tranquilidad y previsibilidad a los jubilados y jubiladas de Argentina, porque es la fórmula que estuvo vigente a partir de 2009 hasta 2017".



"Es una fórmula que logró ganarle a la inflación todos los años que estuvo vigente", dijo Raverta, y señaló que hubo una mejora del 25,8% de la capacidad de compra, y que además "es una fórmula que tiene que ver con el crecimiento de la Argentina".



Afirmó que "es una fórmula sustentable pero además que mejora la calidad de vida de los jubilados y jubiladas argentinas", y detalló: "Durante la fórmula del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los jubilados ganaron 25,8%, y durante el Gobierno de (Mauricio) Macri con la otra fórmula perdieron 19,5%".



"La fórmula que defiende ahora la oposición es una fórmula que hizo mucho daño y provocó que los jubiladas y jubilados perdieran capacidad de compra con su haber", agregó.



Por otra parte, sostuvo que el Gobierno nacional mantendrá la ayuda social para quienes lo necesiten en función de la evolución de la pandemia y la recuperación del mercado laboral.



"Va a haber argentinos y argentinas que cuando se amplíe el mercado formal de trabajo les cueste más ingresar; esta política de poner a la Argentina en marcha, que tiene que generar trabajo para todos y todas, va a estar acompañada de una política de asistencia", dijo Raverta en diálogo con Radio Con Vos.



Señaló que "para nosotros gobernar es generar trabajo, tener una Argentina de la producción, de la industria, del consumo, de salarios que permiten el consumo; esa Argentina virtuosa a la que queremos volver es nuestra enorme responsabilidad".



"Se está evaluando en el gabinete económico cómo se continúan cada una de las medidas, el IFE no puede ser disociado del resto de las medidas, hay que ir viendo cómo se va con un Estado inteligente, que proyecta la ayuda de manera eficaz, de tener en cuenta las distintas realidades", detalló la titular de la Anses.



Raverta consideró que "todo esto es una cuestión estratégica que tiene que ver con ir acomodando la ayuda en función de la realidad, que está inscripta en una dinámica económica".



Sostuvo que a partir de las medidas "hemos puesto la desigualdad sobre la mesa, a partir de poder asistir a un montón de personas nos hicimos de los datos de cuál era la situación en la que vivían estos argentinos y argentinas".



"Detectamos que 4,5 millones de personas que no tenían CBU, de los cuales 2,5 millones nunca habían tenido, eso claramente es llegar a los últimos", concluyó.