María Eugenia Bielsa deja el Ministerio de Hábitat y la reemplazará Jorge Ferraresi

miércoles, 11 de noviembre de 2020 16:15

María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, renunció a su cargo y se convirtió en la primera funcionaria en dejar el Gabinete de Alberto Fernández. Según confirmaron a Infobae en la Casa Rosada, su reemplazante será el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

El anuncio de la salida de Bielsa sería mañana. Si bien luego de la carta de Cristina Kirchner en donde afirmó que hay “funcionarios que no funcionan” desde el Ejecutivo habían insistido en que no habría cambios, cerca del Presidente aclararon que no se vendrá una ola de renuncias.

Jorge Ferraresi es uno de los intendentes más cercanos a Cristina Kirchner -es el vicepresidente del Instituto Patria- pero además es una señal de Alberto Fernández a los intendentes ya que los empieza a vincular con el gobierno nacional. El entorno del jefe de Estado consideró que es el reemplazo ideal para el cargo por el despliegue territorial que tiene y entiende lo que está pasando en el conurbano bonaerense.

Fuente: Infobae