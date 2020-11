El dólar oficial cotizó a $ 85,04 y el blue a $162

miércoles, 11 de noviembre de 2020 16:29

La cotización del dólar oficial finalizó hoy en $ 85,04 en promedio, con una suba marginal de un centavo respecto al cierre de ayer, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL) avanza 0,9%, a $ 147,70, en el tramo final de la rueda.



Por su parte, el denominado dólar MEP opera también con un incremento de 0,9%, en $ 142,68 por unidad. En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió seis centavos respecto a la víspera, en $ 79,49.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 110,55 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 140,31.



En tanto, el denominado dólar informal o "blue" cortó la tendencia a la baja de las ruedas previas, con un aumento de 13 pesos, a $162 por unidad. Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda influida por el feriado del Día de los Veteranos en los Estados Unidos, en la que el Central volvió a asistir demanda insatisfecha con ventas en el sector donde operan bancos y empresas.



“El grueso de las operaciones registradas se canalizaron en el segmento de contado contra las cuentas locales en dólares que tienen las entidades financieras en el BCRA”, detalló Quintana. El especialista estimó que la autoridad monetaria terminó la jornada con un saldo negativo de alrededor de US$ 40 millones, aproximadamente. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 137 millones y se registraron US$ 32 millones en el sector de futuros del MAE.