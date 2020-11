"Decía váyanse o las mato", el duro relato de Sofía, la chica que se interpuso entre el femicida y Julieta

miércoles, 11 de noviembre de 2020 16:41

Puso su cuerpo para evitar que su compañera de trabajo fuera ultimada a cuchillazos por un alumno. Sofía fue víctima de Sebastián Damián Villarreal, el hombre de 30 años que este martes entró a una escuela de baile en el barrio porteño de Palermo y acuchilló a Julieta Anton, la joven docente de la academia y ex bailarina de ShowMatch.

Sofía fue definida por Julieta como "un ángel" y ahora ella relató cómo fue que se decidió interponer en ese momento para evitar la tragedia. La chica se encuentra en buen estado de salud y sólo falta que la operen de un dedo de la mano porque producto de ese mal momento terminó herida.

"Estaba adelante, en el estudio trabajando en cosas administrativas con dos colegas, cuando escuchamos un grito muy tremendo y luego otro grito más. Ahí vemos a Juli corriendo por las escaleras y él atrás con el cuchillo en la mano", relató Sofía en Cortá por Lozano (Telefe).

La chica relató que sus "dos colegas lograron salir corriendo" y ella quedó entre Julieta y el agresor: "tengo una nebulosa. No recuerdo muy bien qué pasó pero sí me acuerdo que yo le pegaba patadas y él intentaba clavarle un cuchillo a Juli y yo pateándole. En un momento, no recuerdo si estábamos paradas o no, escuché el impacto del cuchillo en su pierna y que había mucha sangre".

Sofía contó que Villarreal la tenía "agarrada de la muñeca" derecha y le decía "vos correte" para poder acuchillar a Julieta. "En un momento escuché que dijo que abusaron de él", agregó la chica en su relato quien indicó que el agresor quiso justificar su accionar y dio a entender que cuando él le contó eso a Julieta, ella no lo tomó en serio.

"Él decía 'váyanse o las mato a las dos', 'aléjense o las mato a las dos' y levantaba el cuchillo por arriba de la cabeza y hacía como si se lo fuera a clavar en el muslo (...) intentaba mirarlo a los ojos para pedirle que no lo hiciera", prosiguió en su relato con la crudeza del momento vivido.

Luego indicó que en un momento ella intentó evitar que avanzara él en su accionar y con la otra mano libre que tenía, la izquierda, quiso frenarlo y se terminó cortando.

"Cuando estaba la policía adentro le decía que largara el cuchillo, él estaba muy nervioso y le decíamos tranquilo", destacó señalando el buen accionar de la Policía de la Ciudad que en todo momento controló para evitar la tragedia.

Por otro lado, explicó que con Julieta no pudo hablar para saber qué pasó y que solo intercambiaron unas palabras tras la agresión pero en el contexto de la presencia policía y mientras esperaban la ambulancia.

"Tengo entendido que él la estaba esperando en el pasillo. No hablé con la recepcionista pero había pedido entrar antes para ir al baño", explicó detallando que "uno siente un espacio seguro en la clase, que se está para aprender, como que se forma un grupo y es muy invasivo hacer una reacción en ese espacio".

El agresor habría sido alumno de Julieta no solo en esa academia de danza sino también en otras con anterioridad. "La escuché decirle a los oficiales, que él siempre fue muy raro con su actitud en las clases y que quería estar solo con ella (...) siento que la sacamos barata, es feo decir eso pero es verdad", finalizó subrayando: "tenemos la suerte de tener esta exposición pero hay muchas mujeres que no tienen la suerte".