Vilma Ibarra sobre Cristina: "Me alegra escucharla decir que quien decide es el Presidente"

domingo, 1 de noviembre de 2020 17:45

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que la carta redactada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es un aporte" donde hay "visiones muy claras" de la realidad y aseguró que le agradó que dijera "que quien decide es el Presidente" Alberto Fernández.



En un reportaje en La Nación, Ibarra dijo que la carta de la vicepresidenta "es un aporte, una mirada de ella frente a una situación y en un aniversario muy especial, que es la muerte de Néstor". "Lo he dicho muchas veces y me alegra escucharla decir que quien decide es el Presidente, los aciertos y errores son del Presidente. Escucha a otros, consulta, evalúa pero la decisión es presidencial y Alberto Fernández es quien lidera la coalición de Gobierno, sin ninguna duda. Desde el día uno hasta hoy", subrayó.



Reflexionó también que una coalición de Gobierno "tiene una historia", a partir de la confluencia de "gente de distintas biografías que en muchos momentos de la historia estuvieron juntos y en otros no". "Me refiero a Alberto Fernández, Cristina Fernández y (el titular de la Cámara de Diputados) Sergio Massa, en ese marco está la diversidad de miradas y de opiniones", planteó y juzgó que la opinión de la vicepresidenta "hay que escucharla con atención" porque tiene "visiones muy claras".



Sobre la reforma judicial sancionada en el Senado y que aún no se ha tratado en Diputados, Ibarra señaló que se "está a la espera de lograr consensos para su tratamiento". "No trasladamos jueces de un lado a otro por conveniencia. Hay que conseguir los votos para que avance en diputados. La Justicia no funciona bien en la Argentina. Esperamos que salga la ley", argumentó.



También, consultada sobre si es necesario una reforma de la ley del Ministerio Público, evaluó que "hay que dialogar con la oposición" y que se trata de "una alternativa a evaluar".



"Tener un procurador general que es el que establece las políticas de investigación es muy importante para las políticas públicas. Tenemos en este momento un procurador interino que no fue designado conforme a las exigencias constitucionales. Y es un interinato muy largo. Parece razonable que un Gobierno elegido pueda elegir un procurador conforme a la Constitución", analizó.



En cuanto a la todavía pendiente discusión en el Congreso del proyecto de ley de aborto, Ibarra expresó: "Yo espero fervientemente que se envíe. Nos tenemos que preocupar por la salud pública y defender la vida de las mujeres, los abortos en Argentina suceden de a miles, se calcula que hay entre 370 mil y 500 mil por año".



"Tenemos un Código Penal que penaliza a mujeres que abortan, sin embargo toman esa decisión igual. Si la mujer puede acceder al sistema de salud público estará cuidada y recibirá información de métodos anticonceptivos", remarcó.



En la entrevista, Ibarra admitió que "es posible" que se haya referido a ella la expresidenta cuando aludió a personas que escriben libros. "Es posible, sí, es cierto. Lo importante es que compartimos un Gobierno y las responsabilidades de un Gobierno. Creo que las diferencias le dan fortaleza a la coalición", afirmó.



"Yo creí que era valioso ser parte con Alberto Fernández liderando, con Cristina, con Massa y me hago cargo de la coalición completa. Lo valioso es decir que con todas nuestras diferencias sumamos para construir otro país. Si no, no hubiéramos ganado", agregó. En cuanto a la frase que señala que hay 'funcionarios que no funcionan', Ibarra respondió: "Hay que tomar esa crítica, creo que es bueno recibir bien las críticas, el Gobierno de Alberto Fernández está dispuesto a escuchar, nosotros somos autocríticos".