Capitanich aseguró que Cristina Kirchner dejó en claro el poder de la autoridad presidencial

domingo, 1 de noviembre de 2020 17:34

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró hoy que con su carta abierta difundida recientemente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "deja en claro en forma indubitable" que la autoridad presidencial la ejerce Alberto Fernández, y las consecuencias que tiene el aumento del dólar sobre el sistema económico.



"Cristina y Alberto constituyen un binomio presidencial que funciona de una manera eficaz y la vicepresidenta lo pone en evidencia", afirmó. Señaló que allí plantea, primero, "la confrontación de modelos alternativos que siempre existen en la Argentina, segundo que la autoridad presidencial es absolutamente indubitable, y tercero que el dólar impacta en la situación económica".



"La estabilidad macroeconómica depende del tipo de cambio y en una economía bimonetaria, si no tenemos estabilidad, tenemos inflación y tensión salarial y eso afecta a la pobreza y la indigencia y no permite tener un sistema de sustentabilidad", agregó en declaraciones a la prensa.



Dijo que "el problema central es que no puede haber una crisis cambiaria cuando hay una acumulación de dólares como reserva de valor y que pueden ingresar al sistema formal". Y sostuvo que este problema "no se puede resolver con una coalición de gobierno, sino que tiene que haber un pacto político, económico y social y ese es el gran desafío que hoy existe".