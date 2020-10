Ctera insiste: "para haber clases, tiene que haber baja circulación del virus"

viernes, 9 de octubre de 2020 13:08

La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, insistió hoy en que, "para haber clases, tiene que haber baja circulación del virus", y advirtió que "en las provincias no sólo no está bajando, sino que está aumentando la cantidad de casos" de la enfermedad.



Ayer, los ministros de las 24 provincias del país junto con el ministro Nicolás Trotta, aprobaron los nuevos índices epidemiológicos para la vuelta a las clases presenciales según los cuales en localidades con baja circulación de coronavirus los alumnos retornarán a las escuelas en forma progresiva mientras que donde haya niveles medios de circulación podrán reunirse hasta 10 personas en espacios abiertos pero sólo para actividades no escolares.



“Sostenemos lo mismo que decíamos antes: para haber apertura de escuelas de manera presencial, tiene que haber baja o nula circulación del virus”, insistió hoy la referente gremial en declaraciones formuladas a El Destape radio. En el mismo sentido, añadió: “En las provincias no solo no está bajando, sino que está aumentando la cantidad de casos de coronavirus ".



Además, Alesso analizó que instar a que los chicos vuelvan a las escuelas "a un mes de finalizado el ciclo lectivo" y hacerlo "por cuestiones mediáticas" es una situación que a los gremios les "preocupa”. Alesso recordó que en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, "si bien no están aumentando los casos, hay gran cantidad de contagios", y lamentó que se quiera "abrir actividades en lugares con mucha circulación del virus".



Al mismo tiempo, Alesso mostró diferencias respecto de la utilización de un "semáforo" con indicadores epidemiológicos que establezca criterios de acción en cada distrito, tal como se definió ayer en el marco del Consejo Federal de Educación. "No estamos de acuerdo con el criterio del semáforo y si uno lee el documento se podrían abrir muy pocos lugares, con situaciones excepcionales. Ningún lugar de la CABA podría volver a clases presenciales", dijo, tras considerar que la propuesta es "contradictoria".



“No se condice con la realidad lo que están planteando", sintetizó la dirigente gremial y se preguntó: “¿Quién se va a hacer responsable cuando haya casos en una escuela?".