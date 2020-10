Compró una soldadora por internet y le llegó a su casa algo asqueroso

miércoles, 7 de octubre de 2020 20:18

Esperaba una soldadora eléctrica y en su lugar se encontró con algo muy desagradable. Sucedió en la localidad de villa Elvira, en La Plata, Buenos Aires. Un hombre compró una soldadora a través de una reconocida casa de compra-venta por internet pero fue estafado.

Según relató la víctima a la prensa nacional, cuando abrió el paquete donde supuestamente venía la soldadora Gamma eléctrica Turbo 2200 con accesorios que él iba a usar para trabajar, se encontró que dentro de la caja le habían puesto una frazada sucia con basura.

"La pedí hace cuatro días por Mercado Libre, usé mi cuenta y la compré para poder trabajar y me encontré con esto. La fecha de entrega era hoy pero claramente no puedo hacer nada, ya hice la denuncia correspondiente con atención al cliente y tengo que esperar hasta el 8 de octubre para que me den una respuesta", contó el damnificado a 0221.com.ar.

Si bien usó esa página para comprar, él considera que el robo se produjo en la empresa intermediaria que le tenía que llevar el producto a su casa. En el camino considera que se produjo el cambio en el contenido. "Dudo que el vendedor sea el culpable porque abrí el paquete y todavía se sentía el olor a nuevo, algo pasó en el medio", destacó.

El hombre conservó la caja con toda la basura, incluida la frazada, como prueba de lo que le pasó y a la espera de que alguien se haga cargo y le envíen la soldadora o el dinero que pagó.

Ésta no es la primera vez que se registra un problema como éste. Hace unos días, una estudiante de 20 años denunció que compró una notebook de 140 mil pesos, a través de la misma plataforma, y le llegó una botella de licor.