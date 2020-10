Vuelven los vuelos regulares internacionales

jueves, 29 de octubre de 2020 16:41

El Ministerio de Transporte autorizó a la Administración Nacional de Aviación Civil a aprobar las programaciones de vuelos internacionales presentadas por las diferentes compañías aéreas que operan en el país, con lo que, tras la habilitación de los vuelos de cabotaje, a partir de mañana, todos los servicios aéreos vuelven a ser regulares.



Lo hizo mediante la resolución 243, que lleva la firma del ministro Mario Meoni, que será publicada mañana en el Boletín Oficial y señala en su parte resolutiva: "Encomiéndase la aprobación de la programación de las operaciones de transporte aéreo internacional de pasajeros a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), respetando estrictamente las restricciones de ingreso al país, establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274 de fecha 16 de marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas y excepciones".



La ANAC podrá ahora ir aprobando, sucesivamente, cada una de las programaciones regulares que presenten las diversas empresas que operan hacia y desde el país y que hasta el momento venían realizando "vuelos especiales" autorizados como excepción, desde el momento en que se determinó la suspensión de los vuelos, el 20 de marzo de este año.



"Se reanudan los vuelos regulares internacionales con la Resolución 243 firmada el 29 de octubre por el ministro (Mario) Meoni y ahora la ANAC va a reglamentar la aprobación de estas operaciones", dijo a Télam Paola Tamburelli, administradora del organismo.



Detalló además que "a los efectos de facilitar las programaciones de las líneas aéreas internacionales se aprobaron todos los cronogramas en la madrugada de ayer, como vuelos regulares".



La funcionaria advirtió que "al igual que en cabotaje, los pasajeros autorizados dependen de las normas migratorias argentinas y de los países de destino, ya que deben acreditar que esos países permiten su ingreso".



Aclaró al respecto que "hasta ahora los vuelos no eran regulares, sino aprobados con carácter de excepción como series de vuelos no regulares. La resolución del Ministerio le permite a ANAC autorizar las programaciones de operaciones de transporte aéreo, lo que iremos haciendo a medida que se vayan presentando".



Reiteró Tamburelli que "a partir de ahora las operaciones no revisten carácter de vuelos excepcionales ni especiales, sino que retornan las operaciones aéreas regulares internacionales a continuación del reinicio de vuelos domésticos de cabotaje ya implementado la semana pasada".



En los considerandos, la resolución destaca que "las empresas de transporte aéreo de pasajeros han venido implementando protocolos sanitarios que resguardan a los pasajeros y trabajadores aeronáuticos y cumplen con los estándares mínimos requeridos para el desarrollo de la actividad bajo condiciones seguras".



También que "los servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros son estratégicos para el desarrollo de las economías regionales del país y complementarias de las demás actividades productivas y su reactivación es medular para iniciar la progresiva y paulatina normalización".



Por lo que "resulta oportuno promover la reanudación de vuelos internacionales de manera regular, a favor de las líneas aéreas que operen desde y hacia nuestro país, para dar certeza y previsibilidad tanto a los pasajeros como a las operaciones proyectadas, respetando estrictamente las restricciones de ingreso al país, establecidas en el DNU 274/2020 y sus sucesivas prórrogas".



Tamburelli destacó que en estos momentos son 23 las empresas internacionales a las cuales se les aprobaron más de 30 rutas.



Las compañías Iberia, British Airways, LATAM, Avianca, Air Europa, Ethiopian, Turkish Airlines, Boliviana de Aviación, Lufthansa, Sky Airlines, Gol, Air France/KLM, United, Copa Airlines, American Airlines, y Aeroméxico, entre otras, ya han presentado programaciones para los próximos meses, a las que se suman las frecuencias anunciadas ayer por Aerolíneas Argentinas.



En algunos casos, como el del grupo KLM/Air France, ofrecerán por el momento, un vuelo diario a Europa, alternando un día con destino a París en Air France y al día siguiente a Ámsterdam por KLM.



American Airlines ya cuenta con un vuelo diario a Miami, y United anunció también entre tres y cuatro frecuencias semanales. Otro tanto harán British Airways e Iberia y Air Europa también contará con al menos entre cuatro y cinco frecuencias. Lo mismo que Lufthansa con destino a Frankfurt.



En lo que hace a los vuelos regionales, más allá de los servicios de la línea de bandera, Sky Airlines tiene previstos entre cuatro y cinco frecuencias semanales en un principio para unir Buenos Aires con Chile, Boliviana al menos tres frecuencias en esta primera etapa hacia Santa Cruz de la Sierra, y restan conocer las frecuencias que mantendrán LATAM y Gol.



La decisión, que había sido anticipada por el ministro de Transporte Mario Meoni durante una conferencia de prensa ofrecida en el Aeroparque Jorge Newbery el 14 de octubre último, provocó repercusiones positivas desde distintos organismos internacionales, entre ellos el subdirector General de Transporte Aéreo, de la Dirección General de Aviación Civil dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, David Benito Astudillo.



También de la Embajada del Reino Unido en Argentina, desde donde saludaron al gobierno argentino por el retorno de los vuelos regulares, así como directivos de distintas empresas aéreas internacionales que manifestaron su "alegría" y "satisfacción" debido a la reanudación de esos servicios.