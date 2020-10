Kulfas: “Queremos que el Acuerdo Económico y Social sea de toda la Argentina"

jueves, 29 de octubre de 2020 00:00

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, convocó a “la sociedad civil” a sumarse al Acuerdo Económico y Social para que “sea de la Argentina y no de un gobierno” y para que “desde la política pública podamos resolver nuestros problemas con instrumentos sensatos y realistas”.



Al exponer -de manera virtual- en el encuentro “La política industrial en Argentina”, organizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Kulfas propuso que la casa de altos estudios haga aportes al documento que presentó ante empresarios y sindicalistas el pasado 19 octubre.



“Quiero que los principios que surjan del Acuerdo Económico y Social puedan ser asumidos por todos los sectores de la sociedad; a lo mejor lleva más tiempo, pero vale la pena; nos gustaría recibir aportes de la UBA sobre el documento del acuerdo para que estos diez puntos de consenso se puedan ir nutriendo", enfatizó.



Si bien en esta primera instancia el Gobierno Nacional se reúne con las cámaras empresarias, los sectores de la producción y los sindicatos, “nos gustaría avanzar mucho más, hacerlo con el sector académico, con diferentes sectores de la sociedad civil, y que estos consensos se puedan ir nutriendo, generando nuevas propuestas, ideas; que sea un proyecto de toda la Argentina, no el proyecto de un gobierno”, explicó.



En este sentido, resaltó la importancia de “buscar consensos y trabajar para resolver las falsas antinomias que arrastramos desde hace años; las políticas productivas son fundamentales para el desarrollo de un país y la movilidad ascendente en el largo plazo”. “Argentina no tiene destino sin una política de productividad; el país tiene una capacidad muy grande de generar soluciones 4.0, pero no hay que satisfacer solamente el mercado interno, sino también el mercado externo”, remarcó.



Además, planteó la necesidad de “construir un proceso de tránsito hacia el desarrollo que tenga en cuenta la presencia de recursos humanos que tiene Argentina y al mismo tiempo entender que es un país que tiene un sector manufacturero, que genera empleo y que es importante para hacer un upgrading tecnológico que contribuya al tránsito hacia donde están los países más desarrollados". En este sentido, puntualizó que “todos los países del mundo buscan combinar una buena macro con buenas políticas de desarrollo productivo”.