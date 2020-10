Alberto Fernández: “Me gustó la carta de Cristina, la sentí como un apoyo”

martes, 27 de octubre de 2020 08:54

El presidente Alberto Fernández aseguró que le gustó la carta escrita por Cristina Kirchner y la sintió como un respaldo a su gestión. Además, cuestionó a quienes leyeron en el texto algunas críticas a su gobierno y a los funcionarios que integran el gabinete.

“Leí la carta y me gustó mucho, la sentí como un respaldo. La carta no me resultó novedosa. Son las cosas que hablo con Cristina. Creo que definitivamente la carta es en apoyo en gobierno. Dice que vivimos un contexto en parte heredado y en parte puesto por el contexto mundial”, analizó en diálogo con la periodista María O’Donnell.

El jefe de Estado evaluó que el párrafo en donde la vicepresidenta alude “los funcionarios que no funcionan" no está dirigido a él, sino a los críticos del gobierno. “No sé cómo ven las cartas, esta es una carta de fuerte compromiso y no sé cómo deducen lo que deducen”, cuestionó Fernández.

Fernández destacó hoy que Argentina "tiene reservas y superávit fiscal" y advirtió que "lo que ocurre es que le meten en la cabeza a la gente que inexorablemente vamos a devaluar y la gente se protege con el dólar".



En declaraciones a la radio FM Metro, el mandatario destacó las cualidades del ministro de Economía, Martín Guzmán, al señalar que es un funcionario "excepcional, de una capacidad e integridad moral única que no tiene ninguno de sus críticos".

Fuente: Infobae y Telam