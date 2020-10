Coronavirus en Argentina: 406 personas murieron y hay 11.712 nuevos casos

lunes, 26 de octubre de 2020 21:50

Otras 406 personas murieron y 11.712 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 29.301 los fallecidos y 1.102.301 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 5.038 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64% en el país y del 61,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 35,94% (4.209 personas) de los infectados de hoy (11.712) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 1.102.301 contagiados, el 82,51% (909.586) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 244 hombres, 77 residentes en la provincia de Buenos Aires; 36 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 22 en Córdoba; 2 en Corrientes; 6 en Entre Ríos; 10 en Jujuy; 8 en La Rioja; 7 en Mendoza; 6 en Neuquén; 9 en Río Negro; 14 en Salta; 3 en Santa Cruz; 22 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 4 en Tierra del Fuego; y 16 en Tucumán.



También fallecieron 161 mujeres: 68 en la provincia de Buenos Aires; 28 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chubut; 10 en Córdoba; 1 en Corrientes; 5 en Entre Ríos; 5 en La Rioja; 4 en Mendoza; 3 en Río Negro; 10 en Salta; 15 en Santa Fe; y 10 en Tucumán.



Por otro lado, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán ratificó hoy que las primeras vacunas contra el coronavirus pueden llegar al país en diciembre para ser aplicadas al grupo “de los considerados de mayor riesgo”, según sostuvo en CNN Radio, y precisó que “marzo ya es una fecha certera en la que va a haber una disponibilidad importante de vacunas”.



En el ámbito nacional, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, informó que instalarán 18 hospitales modulares en el país para la temporada de verano, para evitar eventuales situaciones de desbordes en el sistema sanitario, y agregó que esto se sumará al Plan Detectar, que llegará a todas las ciudades turísticas.



También se anunció el respaldo, con más de $ 140 millones, a proyectos de 16 universidades e instituciones científico-tecnológicas que buscan soluciones sanitarias al coronavirus, a través del Programa de Apoyo al Sistema Productivo Nacional con el respaldo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Los proyectos abarcan temas como la fabricación de tapabocas y máscaras; medicamentos; transferencia tecnológica, equipos y desarrollos para telemedicina.



En el plano internacional, se supo que la vacuna contra la Covid-19 de la Universidad de Oxford provocó una "fuerte respuesta inmune" entre adultos mayores y jóvenes, dijeron hoy fuentes del laboratorio británico AstraZeneca en Londres.



"Son datos que muestran que la vacuna genera una buena inmunidad, medida en el laboratorio, creo que es una señal prometedora", dijo al diario Financial Times Jonathan Ball, profesor de virología en la Universidad de Nottingham.



AstraZeneca, seleccionó en Argentina a la empresa 'mAbxience' para producir desde aquí, para América latina, la materia prima para elaborar su vacuna, y aspiran disponer de las primeras dosis para el primer trimestre de 2021.



Esta tarde, en diálogo con Télam, el director de Operaciones de 'mAbxience', Lucas Filgueira Risso, afirmó que están “avanzando en el proyecto y tenemos todo listo como para arrancar (la producción) a fin de año sin mayores problemas”.



“Estamos en etapa de transferencia, seguimos con el plan, viene bien, y esa es una buena noticia porque significa que no se produjeron grandes problemas”, concluyó.



Volviendo al plano internacional, Italia adoptó desde hoy nuevas medidas para "salvar la Navidad" frente a la segunda ola de coronavirus que recorre a Europa.



En las últimas 24 horas el mundo reportó más de 383.200 nuevos enfermos de Covid-19, según la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo, con datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC).



Del total, más de 187.200 corresponden a Europa, mientras 44.400 son de Latinoamérica y el Caribe.



Además, se registraron 4.080 decesos, de los cuales 1.293 pertenecen a Europa y 1.391 se detectaron en América.



En Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, tambalearon los mercados, y el Gobierno del presidente Donald Trump dijo que "no va a controlar la pandemia", con el país sumido en un tercer pico de contagios que bate récords y no para de agravarse, según CNN.



En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó hoy a “no bajar los brazos” frente al incremento de casos de Covid-19 en Europa y Estados Unidos, y destacó que “cuando los dirigentes actúan rápidamente, el virus puede ser frenado”.



"No podemos bajar los brazos", sostuvo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "cuando los dirigentes actúan rápidamente, el virus puede ser frenado", dijo según la agencia AFP.



Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó los estudios realizados para conseguir la vacuna, dijo no entender "el apuro" para lograr una inmunización rápida sin invertir en un tratamiento, y puso como ejemplo a la hidroxicloroquina, cuyo uso no tiene comprobación científica ni aprobación internacional.



"Las últimas vacunas que se hicieron sabemos que tardaron cuatro años. No sé por qué ahora están corriendo atrás de esta vacuna", dijo Bolsonaro, cuyo país es el segundo en muertes, con más de 155.000, detrás de Estados Unidos y el tercero en infectados, luego de Estados Unidos y la India.