UTA acordó un aumento salarial del 30% para choferes de colectivos

martes, 20 de octubre de 2020 21:10

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, y las cámaras empresarias de colectivos de corta y media distancia destrabaron hoy un conflicto salarial al acordar un incremento del 30 por ciento en los haberes de los choferes, de aplicación retroactiva al 1 de septiembre.



La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa de UTA, firmado por Fernández, en el cual se señaló que, además del incremento salarial del 30 por ciento en el salario básico, los trabajadores recibirán el pago de una suma no remunerativa de $ 20.000 en tres cuotas mensuales.



El acuerdo se alcanzó tras una reunión que el gremio y las cámaras empresariales mantuvieron de forma virtual, y que estuvo supervisada por las autoridades de los ministerios de Trabajo y Transporte, indicaron voceros sindicales.



Con respecto a la forma en la cual se hará efectivo el aumento, la UTA aclaró que el monto correspondiente al mes de septiembre "será abonado el cuarto día hábil de noviembre".



Sobre la suma no remunerativa de $ 20.000, la entidad sindical precisó que se abonarán de la siguiente manera: $7.000 en el cuarto días hábil de noviembre; otros $ 7.000 en el cuarto día hábil de diciembre y $ 6.000 el 30 de diciembre de 2020".



En el comunicado de la organización gremial se puntualizó que "las partes se volverán a reunir a partir de enero de 2021 para llevar adelante la revisión del índice acordado en el último trimestre de 2020, en función del índice inflacionario del período mencionado y de esa manera cerrar el acuerdo paritario" de este año.



El acuerdo permitió destrabar un conflicto que podía agravarse, ya que la UTA amenazó con un paro de alcance nacional por 48 horas si las tratativas no avanzaban.



"El salario es el sustento de nuestra familia, defenderlo es obligación de todos", ya que "no hacerlo es traicionar a nuestros hijos y condenarlos a la miseria", subrayó la UTA en un documento de prensa.