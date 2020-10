El Gobierno avanza en un programa de subsidio a la energía

domingo, 18 de octubre de 2020 19:37

El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró hoy que el Gobierno Nacional está trabajando en un nuevo esquema de subsidios de energía para "llegar de una forma más individualizada a aquel que no puede pagar la tarifa", en el marco de la salida de la pandemia y la sostenibilidad macroeconómica.



En ese sentido, aseguró que "se está haciendo un trabajo muy importante para hacer más eficiente el esquema de subsidios" y que la pandemia "nos ha dado herramientas como Estado para atender en forma ágil y rápida a los que peor estaban".



"Esto nos va a permitir usar esa base de datos para dar un subsidio más eficiente y poder llegar de una forma más individualizada a aquel que no puede pagar la tarifa", aseguró Martínez a Radio 10.



A su vez, sostuvo que esto ocurrirá "independientemente de que se salga del esquema o no del esquema de tarifas congeladas", con vigencia al 31 de diciembre, y que el objetivo es que "aquel que sí pueda pagarla va a tener que ir acercándose al costo de la misma".



"Estamos trabajando, pero va a tener que ver con cómo se recupera la economía en este período y como se recupere o no el consumo de los argentinos", aseguró Martínez.



El funcionario agregó que "la intención es que un vecino o una vecina no tenga que dejar de consumir otros bienes y servicios para poder pagar la energía".



Por otra parte, celebró el acuerdo del Plan Gas lanzado esta semana que, aseguró, "da certezas, previsibilidad y un horizonte a los trabajadores, a las pymes y a la industria, para que las inversiones sirvan para generar gas argentino con trabajadores argentinos".



Al respecto, dijo que se está proyectando producir 18.000 millones de metros cúbicos de gas en tres años, lo que permitiría un ahorro de US$ 5.600 millones que se hubieran destinado a la importación de gas para producir energía.



"El ahorro fiscal será de US$ 2.500 millones en cuatro años y una inversión del sector privado de US$ 5.000 millones que queremos que vaya a la generación de más trabajo y a frenar el decline de la producción, que, si no lo frenamos, va a demandar más importación", afirmó Martínez.



Por último, consultado sobre el precio de los combustibles, dijo que "hay un dialogo permanente con las empresas" pero que "la industria tiene que entender que le mejor precio del combustible es aquel que pueden pagar los argentinos".



"Es un equilibrio donde hay que buscar un punto de satisfacción para que el inversor pueda invertir y ganar, pero que el impacto en el bolsillo de los argentinos no sea tan grande", aseguró el secretario de Energía.



Y cerró: "Es mejor tener previsibilidad en estos temas y que las inversiones se hagan sabiendo que no vamos a patear las reglas de juego".