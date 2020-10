Regreso de los vuelos: "estará supeditado a lo que resuelvan las provincias"

jueves, 15 de octubre de 2020 14:55

El presidente del Grupo Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, se manifestó hoy "entusiasmado" por el regreso de vuelos regulares y adelantó que, si bien elevaron a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) una propuesta de programación tentativa con casi medio centenar de vuelos semanales, "todo va a estar supeditado a lo que resuelvan las provincias".

En declaraciones a Télam, Ceriani recalcó que "volar es sumamente seguro" y destacó que "Aerolíneas Argentinas cuenta con estrictos protocolos de higiene y seguridad para cada etapa del vuelo".

"Los vuelos son muy seguros, ya que, si se siguen las normas, el riesgo de contagio es extremadamente bajo", destacó Ceriani.

El directivo explicó que "el avión cuenta con un filtro de alta eficiencia y ese filtro renueva el aire constantemente", lo que hace que "los vuelos sean muy seguros".

"En los vuelos de repatriación prácticamente no hubo contagios en nuestro personal, y la tasa de contagio entre los pasajeros fue muy baja", precisó Ceriani.

"Estamos muy entusiasmados por volver a operar regularmente. Hasta ahora hicimos solo vuelos especiales", agregó el titular de Aerolíneas, quien destacó la importancia de "adecuarse a la realidad que toca enfrentar".

En este punto, dijo que "en los vuelos de cabotaje, los pasajeros deberán contar con la App Cuidar habilitada y no habrá servicio de comida para que la gente no se quite el tapaboca".

Con respecto a los destinos de cabotaje, detalló que "queda supeditado a la decisión de cada provincia".

"Ayer elevamos a la ANAC una propuesta de programación de aproximadamente 47 vuelos semanales, que son entre 2 a 4 vuelos semanales por provincia. Si estuvieran de acuerdo los gobernadores, estaríamos en condiciones de programar los vuelos en las provincias que así lo requieren", precisó.

La Resolución 221/2020 publicada esta mañana en el Boletín Oficial oficializó la habilitación de los vuelos regulares internacionales y de cabotaje y del transporte terrestre de media y larga distancia con estrictos protocolos por la pandemia de coronavirus.