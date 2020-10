En el segundo trimestre, los puestos laborales cayeron 16,8% en Argentina

jueves, 15 de octubre de 2020 22:16

La cantidad de puestos de trabajo sumó un total de 17,1 millones al cierre del segundo trimestre del corriente año, , informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Este número representó una caída de 16,8% respecto a igual período de 2019, debido esencialmente al fuerte retroceso registrado en el sector informal en medio de las medidas de aislamiento implementadas para morigerar el avance del coronavirus.



El Indec precisó que la baja observada en los puestos asalariados no registrados (-34% i.a.) y no asalariados (-28,6% i.a.) fue más pronunciada que en el caso de los asalariados registrados (-3,3% i.a.).



Incluso la caída en la cantidad de horas trabajadas (-34,6% i.a.) fue superior a la registrada en los puestos de trabajo, por lo que las horas por puesto de trabajo mostraron una retracción de 21,4% frente al segundo trimestre de 2019.



Sobre el total de 17,12 millones de puestos de trabajo informados, 13,47 millones correspondieron al segmento asalariados, de los cuales 10,24 millones era registrados y 3,17 millones no registrados.



A la vez, los trabajadores no asalariados sumaban 3,64 millones al cierre del segundo trimestre de 2020. La información del Indec forma parte de la "Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra".