Cobro de $17.000 por 6 meses: qué provincias adhirieron al beneficio

miércoles, 14 de octubre de 2020 00:00

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, firmó convenios para implementar el Programa Acompañar, que consiste en transferencias económicas y asistencia integral a personas en situación de riesgo por violencia de género, con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y con las intendentas e intendentes de los 19 municipios de Tucumán en una acción en la que, por primera vez, se realiza en simultáneo la firma de este acuerdo con todos los municipios de una provincia.

El programa Acompañar consiste en una asistencia económica equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, alrededor de $17.000, por un período mínimo de seis meses a mujeres y personas LGBTI+ en riesgo por situación de violencia por motivos de género. También establece el acompañamiento integral de las personas incluidas en el Programa, y su acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial de forma coordinada con los gobiernos provinciales y locales.



Durante el acto que mantuvo con el gobernador de San Juan, Gómez Alcorta señaló que uno de los objetivos del gobierno nacional es “federalizar las políticas públicas para que todas las voces de la Argentina sean escuchadas. No se puede pensar en políticas de género sin escuchar a mujeres, diversidades y a cada una de las funcionarias y funcionarios que en cada región del país trabajan sobre esta problemática”.



“Hay enormes dificultades para salir de las situaciones de violencia por motivos de género. La dependencia económica es una de las centrales. Sabemos que la autonomía económica no es la condición única para salir, pero es necesaria”, reconoció Gómez Alcorta.



Luego resaltó que “para ingresar a este programa no se necesita una denuncia judicial, sino la acreditación por medio de los servicios locales de que la mujer se encuentre efectivamente atravesando esa situación”.



El gobernador Uñac, destacó que la ayuda del Programa Acompañar es de vital importancia para “poder dar un salto en positivo en la protección de las mujeres, pero también de sus hijos y la familia en su conjunto”.



Más temprano, en la reunión que mantuvo de manera virtual en la provincia de Tucumán, Gómez Alcorta presentó las bases del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género y destacó la inversión que implica la implementación del Programa Acompañar que tiene asignado un presupuesto de 4.496,8 millones de pesos.



En el encuentro, la ministra aseguró que “las políticas públicas tienen que fortalecer las áreas de género municipales. La mejor asistencia y la mejor protección está en los dispositivos locales y las políticas de cercanía”.



Elia Fernández Mansilla, intendenta del municipio de Aguilares, habló en nombre de los jefes comunales presentes: “Estoy muy agradecida de que tengamos un lugar más y podamos dar respuestas a nuestras mujeres al interior de la provincia y de nuestros municipios. Desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández hemos recibido llamadas para solucionar muchos problemas. Esto significa que el gobierno nacional se puso a la par de nuestro gobernador y, especialmente, de nuestros municipios”.

Los detalles

Podrán acceder al programa Acompañar, los beneficiarios de:

-Asignación Universal por Hijo (AUH)

-Asignación por Embarazo (AUE)

-Monotributo Social

-Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

-Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

-Deberán residir en el país, que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada

-Extranjeras con residencia legal en la República Argentina no inferior a un año anterior a la solicitud.

-Mayor a dieciocho años.



Quedarán excluidos quienes tengan ingresos por:

-Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos.

-Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional.

-Jubilaciones, Pensiones, o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, -provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Pensión Universal para el Adulto Mayor.

-Prestación por desempleo.

Para gestionarlo, se deberá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será implementado en articulación con ANSES y a través de convenios que se firmarán con las provincias y los municipios, quienes se constituirán en Unidades de Acompañamiento.