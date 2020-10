Coronavirus en Argentina: 386 personas murieron y diagnosticaron 13.305 nuevos casos

martes, 13 de octubre de 2020 21:02

Otras 386 personas murieron y 13.305 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 24.572 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 917.035 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 4.294 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,2% en el país y del 63,9% en el Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 40,66% (5.411 personas) de los infectados de hoy (13.305) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. De los 917.035 contagiados, el 80,93%% (742.235) recibió el alta.



El reporte vespertino consignó que murieron 220 hombres, 100 residentes en la provincia de Buenos Aires; 21 en la Ciudad de Buenos Aires; 7 en la provincia de Chaco; 3 en Chubut; 20 en Córdoba; 1 en Corrientes; 3 en Entre Ríos; 2 en Jujuy; 1 en La Pampa; 2 en La Rioja; 2 en Mendoza; 6 en Neuquén; 3 en Río Negro; 5 en Salta; 5 en San Juan; 2 en Santa Cruz; 16 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 2 en Tierra del Fuego y 18 en Tucumán.



También fallecieron 166 mujeres: 70 residentes en la provincia de Buenos Aires; 28 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en la provincia de Chaco; 1 en Chubut; 15 en Córdoba; 2 en Entre Ríos; 4 en La Rioja; 5 en Mendoza; 6 en Neuquén; 3 en Río Negro; 4 en Salta; 4 en San Juan; 1 en Santa Cruz; 9 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero y 10 en Tucumán.



Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 4.666 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 745; en Catamarca, 3; en Chaco, 172; en Chubut, 438; en Córdoba, 1.158; en Corrientes, 114; en Entre Ríos, 257; en Formosa, 3; en Jujuy, 36; en La Pampa, 44; en La Rioja, 43; en Mendoza, 653; en Misiones, 24; en Neuquén, 299; en Río Negro, 405; en Salta, 136; en San Juan, 27; en San Luis, 126; en Santa Cruz, 66; en Santa Fe, 2.288; en Santiago del Estero, 146; en Tierra del Fuego, 202; y en Tucumán 1.254.



En las últimas 24 horas fueron realizados 20.544 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.260.058 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 49.806,5 muestras por millón de habitantes.



En este contexto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó hoy que se registra un descenso "importante" de contagios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y planteó que si bien "todavía no se ganó la guerra" contra la Covid-19, "la situación es esperanzadora".



El funcionario habló durante una rueda de prensa que encabezó junto al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en la sede de la Gobernación, en La Plata.



"Muchos pensaron que era imposible lidiar contra este virus en el AMBA en una pandemia de estas características, pero sacamos esta situación adelante", dijo Gollan y precisó: "No ganamos todavía la guerra, pero la situación es esperanzadora porque la vacuna está cerca".



A su vez, la provincia de Buenos Aires definió que los primeros grupos de estudiantes de 21 distritos que comenzarán a volver a las clases presenciales lo harán en la semana del 26 de octubre, informó la Dirección General de Cultura y Educación provincial.



Se trata de municipios considerados como de "bajo riesgo epidemiológico" y que forman parte de los 24 distritos del interior en los que el Gobierno comenzará el plan progresivo de regreso a clases presenciales.



En la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de alumnos del último año de dos escuelas técnicas públicas comenzó hoy el proceso de regreso a las actividades presenciales, suspendidas desde marzo por la pandemia del coronavirus.



Los establecimientos que dieron el puntapié inicial fueron las escuelas técnicas 35 y 27, ubicadas una frente a la otra en la calle Virgilio al 1900, del barrio porteño Villa Real, con grupos reducidos de nueve alumnos y en espacios abiertos.



En el plano global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se registró "una disminución sustancial de las infecciones" entre los profesionales de la salud de 83 países, la mayoría de ellos en Europa y América, desde el comienzo de la pandemia.



Si bien la OMS informó con anterioridad que la tasa de infecciones entre el personal sanitario alcanzaba al 14% de personas afectadas, ese porcentaje está ahora más cerca de una proporción relacionada con la población en general, es decir, menos del 3% en muchos países.



En tanto, países de Europa preparaban hoy más medidas para contener una segunda ola de contagios de coronavirus, luego de que el continente registrara un récord de 700.000 nuevos casos la semana pasada, mientras China testeó en dos días a más de tres millones de habitantes de una ciudad ante un primer rebrote en dos meses.



Mientras los casos globales llegaron hoy a 37,9 millones después de que se registraran más de 307.000 positivos en las últimas 24 horas, América superó la barrera de los 18 millones de contagios, con Estados Unidos como el país más afectado del continente y del mundo, con más de 3,8 millones de casos y 215.439 muertos.



El total de muertos por la pandemia se eleva a 1,08 millones, según el conteo en línea de la Universidad Johns Hopkins.



Con siete millones de casos y sumida en la segunda ola, Europa es la tercera región más afectada.



La OMS agregó que más de la mitad de los nuevos casos europeos de la semana pasada fueron diagnosticados en Reino Unido, Francia, Rusia y España, y alertó que, en Polonia, las infecciones se dispararon en un 94% y las muertes en un 104%.



En América Latina, Brasil sigue como segundo país con más muertes vinculadas a la Covid-19, después de Estados Unidos, y el tercero con más infectados, por detrás EEUU. y la India, al contabilizar más 150.000 decesos y 5,1 millones de casos, según datos oficiales.



En tanto, México llegó a un acuerdo con laboratorios del Reino Unido, Estados Unidos y China para asegurarse más de 146 millones de dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus, que, con 84.000 decesos desde febrero, ya es la cuarta causa de muerte en el país norteamericano.



"No nos quedaremos rezagados frente a otros países. Que México sea de los primeros en tener la vacuna, por eso este acuerdo", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.