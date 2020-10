Música, sorteos y charlas en un evento virtual para ayudar a estudiantes

View this post on Instagram

Los ud835udc1aud835udc29ud835udc28ud835udc32ud835udc28ud835udc2c son recursos, estrategias y herramientas para ud835udc1dud835udc22ud835udc2cud835udc26ud835udc22ud835udc27ud835udc2eud835udc22ud835udc2b ud835udc25ud835udc1aud835udc2c ud835udc1bud835udc1aud835udc2bud835udc2bud835udc1eud835udc2bud835udc1aud835udc2c que limitan la participaciu00f3n activa. Los apoyos ud835udc26ud835udc1eud835udc23ud835udc28ud835udc2bud835udc1aud835udc27 ud835udc25ud835udc1a ud835udc1cud835udc1aud835udc25ud835udc22ud835udc1dud835udc1aud835udc1d ud835udc1dud835udc1e ud835udc25ud835udc1aud835udc2c ud835udc29ud835udc1eud835udc2bud835udc2cud835udc28ud835udc27ud835udc1aud835udc2c y contribuyen a la construcciu00f3n de una ud835udc2cud835udc28ud835udc1cud835udc22ud835udc1eud835udc1dud835udc1aud835udc1d ud835udc22ud835udc27ud835udc1cud835udc25ud835udc2eud835udc2cud835udc22ud835udc2fud835udc1a ya que promueven: ud83dudcaaud83cudffd Desarrollo ud83dudcaaud83cudffd Educaciu00f3n ud83dudcaaud83cudffd Intereses ud83dudcaaud83cudffd Bienestar personal Desde la ud835udc04ud835udc1dud835udc2eud835udc1cud835udc1aud835udc1cud835udc22ud835udc28u0301ud835udc27 ud835udc08ud835udc27ud835udc1cud835udc25ud835udc2eud835udc2cud835udc22ud835udc2fud835udc1a se trabaja para que todos puedan acceder a un sistema educativo con los apoyos que sean necesarios. u00bfud835udc12ud835udc1aud835udc1bud835udc22u0301ud835udc1aud835udc2c ud835udc2aud835udc2eud835udc1e ud835udc2dud835udc28ud835udc1dud835udc28ud835udc2c ud835udc1a ud835udc25ud835udc28 ud835udc25ud835udc1aud835udc2bud835udc20ud835udc28 ud835udc1dud835udc1e ud835udc27ud835udc2eud835udc1eud835udc2cud835udc2dud835udc2bud835udc1a ud835udc2fud835udc22ud835udc1dud835udc1a ud835udc27ud835udc1eud835udc1cud835udc1eud835udc2cud835udc22ud835udc2dud835udc1aud835udc26ud835udc28ud835udc2c ud835udc1aud835udc29ud835udc28ud835udc32ud835udc28ud835udc2c? #inclusion #educacion #apoyo #barrera #derribandobarreras #virtual #evento