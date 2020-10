Lammens confía en "una buena temporada de verano"

domingo, 11 de octubre de 2020 11:13

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, dijo que confía en que exista "una buena temporada de verano" con todos los cuidados necesarios en el marco de la pandemia de coronavirus, aunque señaló que no se verá "esa foto de las playas repletas", ya que "eso en lugar de ser un éxito, sería un fracaso".



"Una temporada buena significa alrededor de 250 mil millones de pesos de movimiento que hoy la situación económica del país no se puede permitir que no exista", señaló Lammens en una entrevista publicada hoy por el diario La Capital de Mar del Plata.



El ministro consideró además que esa localidad balnearia bonaerense "va a ser una de las grandes beneficiadas" por el programa Previaje, lanzado días atrás, con el que el Gobierno prevé destinar cerca de 15.000 millones de pesos al sector turístico,



En ese sentido, destacó la necesidad "trabajar con promotores turísticos, que observen el cumplimiento de las medidas protocolares" en el distintos sitios de veraneo, y anunció que se desplegará "un plan Detectar en cada uno de los destinos".



"Con todos los cuidados del caso e inclusive pensando en adelantarla y que la gente pueda ir antes y evitar mucha concentración, podemos tener una buena temporada que sería importante para muchos lugares que en gran parte dependen del turismo", explicó.



En esa línea, subrayó la necesidad de "convocar a todas las partes, los gobiernos nacional, provincial y municipal para que efectivamente podamos tener ese control y pongamos los recursos que estén a nuestro alcance para que el control se haga y los protocolos se cumplan".



"Si nosotros en la primera semana tenemos una foto de las playas de Mar del Plata desbordada, con aglomeración y sin distanciamiento, vamos a tener que suspender la temporada porque esto significaría un gran riesgo de contagio", dijo.



En cuanto a las actividades en espacios cerrados, como teatros o cines, indicó: "Va a ser difícil que existan porque uno inclusive ve cómo ha ido evolucionando la situación en países que han tenido circulación comunitaria antes que nosotros y todavía esas actividades no han vuelto. Hoy digo que lo veo muy difícil".