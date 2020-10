Matan a un anciano y detuvieron a su hijo

sábado, 10 de octubre de 2020 18:28

Un anciano de 84 años fue encontrado asesinado en su vivienda de la ciudad bonaerense de La Plata y por el homicidio detuvieron a uno de los hijos de la víctima, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho, que se dio a conocer hoy, se registró el miércoles pasado en una vivienda del barrio de Los Hornos de la mencionada capital bonaerense y fue denunciado por otro de los hijos de la víctima, quien al ir al domicilio de su padre y no tener respuesta decidió ingresar por la fuerza y ahí encontró el cuerpo de Ángel Osvaldo Merlo tendido en la cama.



Fuentes policiales informaron que Merlo presentaba heridas cortantes en la cara, mientras que el informe forense argumentó que las mismas no podrían haber sido provocadas por la propia víctima.



De los testimonios de los familiares de Merlo se establecieron discrepancias e inconsistencias y de acuerdo a los voceros, su tercer hijo, llamado Jorge, de 24 años, posee heridas en sus manos y antebrazo las cuales no pudo justificar de manera coherente y por tal motivo se decidió su aprehensión en las últimas horas.



En el mismo sentido se decidió allanar el domicilio del sospechoso y se secuestraron elementos de interés que fueron puestos a disposición del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial de La Plata, quien calificó legalmente la causa como “homicidio agravado por el vínculo”.