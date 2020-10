Emocionante video: alquilaron una grúa para visitar a su amiga internada

sábado, 10 de octubre de 2020 10:53

Cuando se trata de amistad verdadera, las cosas que parecen imposible se pueden cumplir. Así pensaron un grupo de amigas en la ciudad de La Plata, tras la internación de una integrante del grupo que lucha contra el cáncer, a quien decidieron sorprender de una manera única.

Debido a las restricciones que actualmente existen por la pandemia de coronavirus, las jóvenes no tuvieron mejor idea que alquilar una enorme grúa para llegar hasta las alturas de la habitación donde la mujer está internada, y demostrarle su cariño y deseo de recuperación.

"Cómo no íbamos a venir. Sabía que te íbamos a poder ver. Estamos acá boluda, no lo puedo creer. No pueden con nosotros Gabi”, le hizo saber una de las mujeres con gran alegría y emoción, a través del vidrio de la ventana.

Las azaña de 12 mujeres que se elevaron lentamente en la plataforma alquilada, fueron grabadas desde el piso en uno de los laterales del hospital, y luego desde adentro de la habitación donde se encuentra la paciente. Fue tal el momento que al ser difundidos, los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

"Es una mezcla de sensaciones debido a que no es una fiesta ni nada que se parezca, sino una forma de honrar una amistad de muchos años”, reveló una de las amigas en diálogo con el medio platense.

“Ella se enfermó y está internada en el Fleming, con la angustia y el aislamiento se torna difícil sostener la situación. Así que se nos ocurrió visitarla de esta forma en el día de ayer. Ella la está peleando y es una gran luchadora. Ella va a salir adelante”, aseguró una de las mujeres y agregó que "nosotras nos contactamos con ella por Zoom, pero a veces no es lo mismo y se nos ocurrió ir a visitarla de esta forma, y lo de la grúa es porque al no poder pasar por los protocolos necesitábamos elevarnos dadas las características del edificio”.