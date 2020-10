El gobierno redujo al 8% los derechos de exportación a la minería

jueves, 1 de octubre de 2020 19:36

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció hoy la reducción al 8%, del 12% actual, la alícuota por derechos de exportación de metales, mediante al reglamentación de lo establecido en la Ley de Solidaridad sancionada en diciembre, según detalló en conferencia de prensa.

Además, puntualizó una serie de medidas que afectan a distintos sectores de la economía en el marco de una política que siente la incidencia del dólar. Este es el detalle:

Medidas vinculadas al sector agroindustrial :

-Compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas: Inversión pública de hasta $11.550 millones para el sector.

-Esquema de derechos de exportación para el complejo sojero: se reducen las alícuotas de forma transitoria tanto para las ventas al exterior de grano de soja como para sus principales derivados.

Medidas vinculadas al sector industrial:

Se modifica el esquema de derechos y reintegros a la exportación con una mirada estratégica para:

-Incentivar la producción con alto valor agregado

-Fomentar la industria argentina y el empleo de calidad

-Diversificar y complejizar la canasta exportadora

-Baja de los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0% y de los insumos elaborados industriales al 3%. En el caso de automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur.

-Subimos el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: subimos los bienes finales industriales a 7% y de los insumos elaborados industriales a 5%.

Medidas vinculadas a la industria de la construcción

Se trabaja en dos proyectos de Ley:

-Beneficios impositivos para estimular la inversión en proyectos nuevos.

-Bienes Personales: Exención durante tres años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones.

- Impuesto a las Ganancias: Se difiere el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra.

Creación de Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de Crédito Hipotecario.

-Financiamiento: El fondo será autosustentable, se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito.

-El fondo será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el Crédito Hipotecario Bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos.

Lanzamiento de planes exportadores y generar ahorro de divisas

Para sectores específicos con potencial exportador y con posibilidades de sustituir importaciones que permita ahorrar divisas y generar empleo. Entre los sectores se destacan carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto industrial, textil, calzado, minería y metalmecánica.

Parámetros alcanzados por la segmentación

1- Productores inscriptos en el SISA que hayan facturado por todo concepto en el año calendario 2019 hasta la suma de $ 20.000.000,00

2- Se dividió a las zonas en dos, a saber:

-Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

-Extra pampeana: Resto del país donde se produce soja.

3-Se dividió a los productores en base a la cantidad de hectáreas sembradas o informadas al SISA, a saber:

-Desde 0 hasta 100 has.

-Desde 101 hasta 200 has.

-Desde 201 hasta 300 has.

-Desde 301 hasta 400 has.

5- Recursos a distribuir en pesos $12.000.000.000,00

6-Precio Soja: 315 u$/ton

7-Valor u$: 70 $/u$

8-Cantidad de Productores a compensar: 41.293

9- Cantidad estimadas de tn a compensar: 10.000.000,00

10- Tope a pagar tn por ha sembrada EP: 2,5

11- Tope a pagar tn por ha sembrada P: 2,9