El esperanzador mensaje del Papa Francisco: "agradezco de todo corazón las oraciones"

jueves, 6 de marzo de 2025 18:03

Las autoridades del Vaticano difundieron desde la Plaza San Pedro un mensaje grabado del papa Francisco en el Hospital Gemelli en el que agradeció las oraciones por su salud. "Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud", manifestó el Sumo Pontífice.



"Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias", concluyó Francisco ante la emoción y la alegría de los fieles que concurrieron para escuchar su saludo.



Previamente, la Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió un parte que señala que el Papa se mantuvo "estable" y no presentó nuevas crisis de insuficiencia respiratoria. El estado clínico del Santo Padre se ha mantenido estable respecto a los días anteriores", precisó.



El Sumo Pontífice, de 88 años, "no ha presentado ningún episodio de insuficiencia respiratoria", señaló el escrito tras las dos crisis que sufrió este lunes. "El Santo Padre continuó con progreso su fisioterapia respiratoria y motora. Sus parámetros hemodinámicos y los análisis de sangre se mantuvieron estables", añadió el informe difundido por el sitio Vatican News.



Además, Jorge Bergoglio no tuvo fiebre, por lo que el personal de salud mantiene el pronóstico "reservado", al tiempo que el próximo boletín médico se dará a conocer este sábado dada la complejidad del cuadro clínico.



Sin embargo, la Oficina de Prensa de la Santa Sede recalcó: "Mañana, aunque no haya boletín médico, se brindará alguna información sobre el Papa".



El informe vespertino indicó que Francisco se dedicó a algunas actividades de trabajo durante la mañana y la tarde, mientras que alternó el descanso con la oración y antes del almuerzo, recibió la Eucaristía.



Por otro lado, el escrito publicado esta mañana señaló que Francisco "pasó una noche tranquila y sigue descansando" en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde se encuentra internado desde el 14 de febrero por una bronquitis y una neumonía bilateral.



A su vez, sostuvo que está cooperando con el tratamiento y su estado de ánimo sigue siendo bueno.

Asimismo, el escrito indicó que, "como estaba previsto, el Pontífice reanudó la ventilación mecánica no invasiva durante la noche, tras haber sido sometido a oxigenoterapia de alto flujo durante el día".



"El Papa estaba cooperando con las terapias y su estado de ánimo seguía siendo bueno. Los médicos destacaron la ausencia de crisis en los dos últimos días, sin embargo, ante la complejidad del cuadro clínico, mantuvieron el pronóstico reservado", expresó el parte.