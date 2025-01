Asunción de Maduro:el líder venezolano le dedicó un duro párrafo a Milei

viernes, 10 de enero de 2025 16:32

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desconocido por la Argentina y la mayoría de la comunidad internacional, apuntó contra el mandatario Javier Milei durante su asunción por otro mandato.



"La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente", recalcó Maduro.

Además, aseguró que "a Venezuela no le impone un presidente nadie en este mundo". .



"No han podido ni podrán jamás", enfatizó el líder chavista, cuestionado por gran parte de América Latina y el resto del mundo por considerar ilegítima su victoria electoral.

La Argentina no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y considera que el ganador de los comicios del pasado 28 de julio fue el opositor Edmundo González Urrutia.



El enfrentamiento entre el gobierno de Milei y de Maduro se incrementó en los últimos meses y ahora tiene una disputa abierta por el gendarme Nahuel Gallo, que fue detenido en Caracas el pasado 8 de diciembre. La administración chavista acusó al argentino de viajar a ese país para intentar asesinar a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.



El gobierno nacional niega esa posición y reclamó ante organismos internacionales la liberación de Gallo.

El sábado último, Milei recibió en Casa Rosada a González Urrutia y lo reconoció como presidente electo de Venezuela.