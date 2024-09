Conmoción por la muerte de una influencer de 26 años: se conocieron duros detalles

sábado, 28 de septiembre de 2024 16:47

La comunidad de TikTok se encuentra conmocionada por la trágica muerte de Kubra Aykut, la popular influencer turca conocida por su viral "Boda sin Novio". La joven de 26 años fue encontrada sin vida tras caer desde el quinto piso de un lujoso apartamento en Estambul y ahora se investiga qué es lo que ocurrió.

Kubra Aykut, quien contaba con un millón de seguidores en TikTok y más de 200 mil en Instagram, se había ganado el cariño del público con su contenido divertido y original. Incluso en el 2023 se hizo mundialmente conocida por sus videos virales “Boda sin Novio”. En aquel entonces programó un casamiento con ella misma en la que lució un vestido de bodas y un ramo de flores, entre otros símbolos particulares de cualquier casamiento.

Según informaron varios medios de comunicación, fue encontrada sin vida en la exclusiva calle Gise del barrio Hasanpasa, en el distrito Sultanbeyli el pasado lunes. Lo ocurrido entorno a la muerte de ella es materia de investigación policial. Es que si bien la principal hipótesis es que se quitó la vida, también se investiga si hubo otra persona implicada en el hecho que estuvo involucrada.

Las autoridades no descartan la posibilidad de un homicidio. La carta póstuma de la influencer, así como los testimonios de sus amigos y familiares, serán claves para determinar qué sucedió realmente.

Según informó el medio TMZ, en un fragmento de la carta se leía: "fui buena con todos, pero no lo suficiente conmigo misma. Ser una buena persona no me ha llevado a nada. Tal vez ser egoísta es lo que funciona en este mundo".

La policía inició una investigación, y el cuerpo fue trasladado a un hospital privado para la realización de una autopsia.

En los días previos a su muerte, Aykut había dejado a sus seguidores preocupados con publicaciones sobre su pérdida de peso. En una de esas publicaciones, compartida por The Daily Mail, escribió: “He reunido mi energía, pero no puedo ganar peso. Pierdo un kilogramo cada día. No sé qué hacer; necesito urgentemente ganar peso”.

Durante su funeral en Bursa, su ciudad natal, estuvieron presentes amigos y seres queridos. Entre los asistentes se encontraba la también influencer Dilan Polat y Enes Çetinkaya, abogado de Polat y pareja sentimental a largo plazo de Aykut, según señaló The Daily Mail.

Los seguidores han inundado la página de TikTok de la fallecida con mensajes de tributo, describiéndola como un “ángel” y alguien con “un hermoso corazón”.