Así fue el bombardeo que mató al líder de Hezbollah

sábado, 28 de septiembre de 2024 11:32

Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, murió en las últimas horas luego de un ataque perpetrado este viernes en Beirut, capital del Líbano.

“Hassan Nasrallah ya no podrá aterrorizar al mundo”, posteó en X la cuenta oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Según el comunicado militar, en los bombardeos también falleció Ali Karake, identificado como comandante del frente sur de Hezbollah, junto con un número no especificado de otros comandantes del grupo.

Nasrallah, de 64 años, era un hombre muy poderoso y venerado en Líbano.

Las FDI realizaron un ataque preciso contra armas pertenecientes a la unidad de misiles anti-buque de Hezbolá que estaban colocadas bajo edificios civiles en Beirut.



En el segundo video se ven con claridad explosiones secundarias, resultado de la presencia de armamento en el… pic.twitter.com/81NaJWci1z — Israel en Español (@IsraelinSpanish) September 28, 2024

El ataque fue poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronunciara su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Israel debe derrotar a Hezbollah. Ese grupo hizo que pueblos del norte de Israel se convirtiesen en ciudades fantasma. Preguntensé cuánto lo tolerarían ustedes si les pasara. He venido aquí a decirles que ya no lo toleraremos. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan regresar a sus hogares”, había dicho.

"“Esta semana, las FDI destruyeron enormes porcentajes de cohetes de Hezbollah construidos con apoyo de Irán. Eliminamos a altos mandos y seguiremos degradando a Hezbollah hasta que se alcancen nuestros objetivos. Estamos decididos a eliminar la maldición del terrorismo”, culminó Netanyahu.