Venezuela: líderes mundiales repudiaron el fraude electoral

lunes, 29 de julio de 2024 08:02

Este lunes en la madrugada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador en la presidencia de Venezuela a Nicolás Maduro con el 51% de los votos y de esta forma se levantó una expresión mundial en contra del fraude electoral.

Uno de los primeros que lo hizo fue el presidente Javier Milei quien aseguró que "los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro".

"Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", sostuvo en su cuenta de X (ex Twitter).

Pero no fue el único. Desde países latinoamericanos hasta europeos o Norteamérica, repudiaron el accionar. El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo a través de un mensaje en la red social X: “Así no! Era un secreto a voces. Iban a ´ganar´ sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.

En tanto, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, dijo: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados", escribió en su cuenta de X.

Además, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo en la misma red social: “La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores".

“Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente", aseveró.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos para garantizar "la transparencia y la rendición de cuentas" y señaló: "Tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”.

“Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos", declaró.

Blinken elogió a los votantes venezolanos al indicar que tuvieron "valentía y compromiso con la democracia frente a la represión" y expresó: "La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y sus aspiraciones democráticas. Seguiremos trabajando con las partes interesadas venezolanas y los socios internacionales para garantizar que se respeten las libertades y los derechos democráticos del pueblo venezolano".

Qué dicen en el mundo

El ministro de España de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió "calma y civismo" después de que la autoridad electoral de Venezuela declaró a Maduro vencedor de las elecciones presidenciales, a la vez que dijo que la "voluntad democrática" del pueblo venezolano "debe ser respetada".

"La voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables. Pedimos que se mantengan la calma y el civismo con los que transcurrió la jornada electoral", escribió en X.

Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido no aceptó la legitimidad de la elección de Maduro, actualizó el lunes sus recomendaciones de viaje a Venezuela y aconsejó a los ciudadanos británicos en el país sudamericano que "permanezcan en casa si es posible" tras las elecciones presidenciales del país.

"El Reino Unido no acepta la legitimidad de la actual administración establecida por Nicolás Maduro", dijo la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) en su último consejo de viaje, que añadió: "La situación en Venezuela es actualmente tensa y deben permanecer en casa si es posible".

Además, indicó: "Actualmente existe un mayor riesgo de manifestaciones y protestas electorales. Eviten las concentraciones políticas, las manifestaciones y las multitudes, que pueden volverse violentas y ser dispersadas por la fuerza. No crucen las líneas o barricadas de las fuerzas de seguridad. Sigan de cerca la evolución de los acontecimientos y manténgase al día de estas recomendaciones de viaje".