Murió un joven tras saltar en bungee: su madre pide justicia

lunes, 29 de julio de 2024 15:16

Asfixia por compresión externa cervical. Eso fue lo que indicó la autopsia al joven de 23 años que murió tras saltar en bungee y quedar colgado. El chico tenía mal colocado el arnés y a raíz de eso permaneció 40 minutos colgado de cabeza. Ese tiempo le desencadenó la muerte.

El hecho ocurrió en febrero pasado en el interior del recinto recreativo Mundo Dínamo, en el Cajón del Maipo, región Metropolitana, en Chile. A casi cinco meses de la tragedia, la madre del joven retomó el pedido de justicia por la memoria de su hijo Diego Sebastián "Chino" Albornoz Coronado.



Casi cinco meses han pasado desde la muerte de Diego Sebastián Albornoz Coronado tras saltar en bungee en el Cajón del Maipo, región Metropolitana.

Paola Albornoz, madre de la víctima, continúa luchando por justicia ya que su hijo no recibió ayuda por parte del instructor a cargo de la atracción.

"Como familia estuvimos muchos meses en estado de shock. No comprendíamos la muerte de Diego y es cuando te haces miles de cuestionamientos", relató la mujer en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), y de acuerdo a lo que reprodujo el portal 24 Horas.

"Comenzamos esta lucha cuando el joven que lanzó a mi hijo en Mundo Dínamo quedó con arresto domiciliario. Eso nos motivó. No era justo. Si bien nunca he sentido odio hacia él, porque siendo que es un instrumento, lo hago sin descartar su culpa", mencionó Paola.

A lo anterior se suma que, hace pocas semanas, descubieron que una mujer sufrió una fractura en el mismo lugar donde murió el joven estudiante.

"Ella hizo la denuncia, pidió la clausura del local, lo clausuraron, pero meses después la municipalidad, por decreto alcaldicio, lo volvió a abrir", aseveró la madre de Diego.

"Según las pericias, falló todo, porque el arnés no se lo instalaron adecuadamente. Debía ir por delante y se lo instalaron en la espalda. Mi hijo era rugbista, era ancho y nuca pudo engancharse con la cuerda que le tiraron para subirlo", aseguró Paola.

"El arnés tampoco era el adecuado, era uno industrial, no deportivo y no tenía los sellos de vigencia. En el lanzamiento había una sola persona, el único imputado. Mi hijo estuvo más de 40 minutos colgado mientras pedíamos auxilio. Le pedíamos al instructor que bajara a ayudarlo y no lo hizo", finalizó.