Trump: "Biden no era apto para ser presidente"

domingo, 21 de julio de 2024 15:58

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump aseguró este domingo después de que el presidente demócrata, Joe Biden, abandonara su carrera a la reelección que este nunca fue apto para el cargo.

"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue!", declaró el republicano en un mensaje en la red social Truth.

El mandatario de los Estados Unidos, Joseph Biden, anunció este domingo que no se postulará para la reelección en las próximos comicios presidenciales.

En un comunicado dirigido a la nación, Biden destacó: "Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente. Y aunque ha sido mi intención postularme para la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire".

El mandatario adelantó que brindará más detalles sobre su decisión en un discurso a la nación a finales de esta semana. Biden también agradeció a la vicepresidenta Kamala Harris por su colaboración y compromiso en estos años de gestión.

"Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América", señaló.