Impresionantes imágenes de un colectivo que protagonizó un brutal accidente

martes, 16 de julio de 2024 16:20

Un colectivo que transportaba a trabajadores de la industria textil sufrió un grave accidente y quedó en posición vertical en la entrada de un túnel. El micro viajaba desde Barcelona hacia la ciudad de Tordera cuando el vuelco ocurrió en Piñeda del Mar.

El incidente tuvo lugar durante la mañana de este martes y aún no se han divulgado versiones oficiales sobre las causas que llevaron a este impactante accidente. Como resultado, al menos 47 personas resultaron heridas, de las cuales tres se encuentran en estado grave y fueron trasladadas en helicóptero a un centro de salud para recibir atención especializada.

El colectivo, que llevaba a bordo a 52 personas, trasladaba empleados de Inditex, la empresa matriz de la famosa marca de ropa Zara. Los trabajadores se dirigían a una fábrica de la compañía en Tordera.

Foto: captura G1-TN

Las autoridades llegaron rápidamente al lugar y proporcionaron los primeros auxilios a los heridos. Las tres personas en estado grave fueron evacuadas en helicóptero a los centros médicos para recibir atención adecuada. Además, otras 22 personas con diversas lesiones fueron internadas para evaluación médica, mientras que el resto de los afectados recibió asistencia en el sitio del accidente.

El micro quedó en posición vertical bloqueando la entrada del túnel, y en el lugar trabajan bomberos y personal de tránsito para despejar la zona. Hasta el momento, no se han emitido informes oficiales sobre el accidente, y la empresa Inditex no ha hecho declaraciones al respecto. No obstante, han comenzado a circular versiones no confirmadas. El diario catalán La Vanguardia ha informado que, según la hipótesis de los efectivos en el lugar, el accidente pudo haber sido causado por un pinchazo en una de las ruedas del colectivo, lo que llevó a la pérdida del control del vehículo.

Fuente: con información de TN