Pedro Sánchez resaltó la honestidad de su esposa y que confía en que la Justicia

miércoles, 22 de mayo de 2024 07:31

El presidente de España Pedro Sánchez salió a defender a su mujer, Begoña Gómez, a quien calificó como una profesional “honesta, seria y responsable” tras la denuncia que afronta por parte Manos Limpias por presunto tráfico de influencias. Para el mandatario, la Justicia terminará archivando la causa porque asegura que "lo único que hay es fango".

Así se expresó en el Congreso de los Diputados, donde este miércoles brinda explicaciones sobre la situación en Oriente Medio y sobre las actividades profesionales de su esposa, quien en los últimos días fue blanco de críticas del presidente argentino Javier Milei, a quien llamó corrupta en medio de sus ataques a su par ibérico.

"Mi mujer es una profesional honesta y responsable y mi Gobierno es un gobierno limpio", indicó Sánchez, y agregó que quienes cometen tráfico de influencias "no lo hacen mandando cartas oficiales" como hizo su esposa sino “con sus sobres sus iniciales y fajos de billetes dentro”.

"No todos somos iguales, señorías, y si no me creen, cuenten el número de exministros populares procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos", continuó.

Sánchez insiste en denunciar una "maquina del fango" en su contra y la de su familia e incluso dejó en claro que su entorno ha sido "espiado" desde que llegó por primera vez a la secretaría general del partido hace una década.

Por último considera que esta "máquina del fango" tiene la intención de "quebrarle", aunque ha advertido de que no lo van a conseguir: "Van listos", lanzó hacia la bancada de la oposición, al tiempo que aclaró que recibe esos "ataques" por las medidas que ha implementado, como subir el salario mínimo o aprobar un impuesto a las grandes fortunas, medidas que a su juicio no gustan a los "poderes" representados por PP y Vox, según ha reiterado.

A favor de su esposa, Sánchez sostuvo que el PP ya pidió su propia inhabilitación durante diez años por este mismo caso ante la Oficina de Conflictos de Interés pero este organismo lo ha denegado.