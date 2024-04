Ucrania denunció que Rusia lanzó un ataque con 24 drones durante la noche

lunes, 8 de abril de 2024 07:25

La fuerza aérea destruyó 17 de los drones Shahed de producción iraní que Rusia utilizó en su ataque, sobre las regiones de Odesa, Mikoláiv, Kirovohrad, Jmelnitski y Yitomir, según dijo en la aplicación de mensajería Telegram.

Un misil teledirigido Kh-59 lanzado por Rusia fue destruido sobre la región de Dnipropetrovsk, añadió, mientras que cuatro drones fueron destruidos sobre la región meridional de Odesa, según indicó Oleh Kiper, gobernador regional.

"Una instalación logística y de transporte resultó dañada", señaló Kiper en Telegram donde además manifestó: "Una gasolina también resultó dañada por los restos de un Shahed derribado".

El gobernador regional dijo que no hubo víctimas en el ataque, mientras que Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones y no hubo comentarios inmediatos de Rusia.

(Con información de Reuters)