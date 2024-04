miércoles, 17 de abril de 2024 14:32

Una bala impactó en la habitación donde dormía un bebé de dos años y el momento quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde se muestra que el menor se incomodó por el ruido, pero continuó durmiendo.

El estremecedor caso sucedió en la ciudad uruguaya de Montevideo y trascendió en los medios después de que los padres viralicen el video en el que se muestra cuando el tiro impacta contra la pared.

Eran las 21:30 cuando se observa el ingreso de una bala a la habitación del bebé que está ubicada en el sexto piso de un torre, lindera a otras construcciones de gran magnitud y que están ubicadas en el barrio Malvín Norte.

Pese a que el menor no se despierta por el ruido, los padres se inquietan y, al entrar al cuarto, ven que la ventana estaba rota y que había un impacto de bala en la pared.

Entre lágrimas, la mujer contó: “Siento un gran golpe, un ruido muy fuerte, un estruendo. Cuando voy a mirar, veo un vidrio roto. Primero comprobé que el niño estaba bien y estaba dormido profundamente, apenas se había movido un poco. Prendo la luz y, cuando me siento delante de la camita de él, veo el agujero de bala en la pared, a centímetros de dónde él estaba”.

“Llamo a mi pareja y le digo eso, que acababa de entrar una bala por la ventana. Él me dice que llame a la Policía, que fue lo que hice. Sentía la impotencia de saber que no tenés seguridad”, manifestó en una entrevista con el noticiero Telenoche (Canal 4).

Por ahora continúan las investigaciones en el lugar para saber si el hecho se produjo por una bala perdida o se trató de un ataque desde otra de las torres.

Para la familia no se trataría de una bala perdida por su trayectoria: "No tenía mucho sentido porque rompió persianas, vidrios y rebotó en la pared dos veces. Venía con fuerza. No era una bala cayendo. Si mirás el complejo, ves que todas las torres son altas y que no hay un lugar para que se escabulle una bala por algún rincón. Esto tiene que haber sido desde alguna torre”.

"Las averiguaciones van siendo muy lentas. Tenemos miedo de estar acá. Yo no me quiero quedar acá con mi bebé. Y así como estoy yo, pueden estar otros vecinos. Si esto fue un balazo de alguna persona imprudente, puede repetirse. No te da ninguna certeza”, expresó con dolor.