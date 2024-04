"¿Dónde estás? ¿Por qué no contestás?": la desesperación del novio de la argentina que murió en Cancún

sábado, 13 de abril de 2024 14:12

Betiana Sánchez, una joven argentina de 33 años, falleció este miércoles en un trágico accidente de tránsito en Cancún, México. Su novio, Salomón, relató a Clarín los desgarradores mensajes que le envió cuando comenzó a preocuparse por ella y no obtener respuesta.

"¿Dónde estás? ¿Por qué no contestás?", fueron los primeros mensajes que Salomón le envió a Betiana cuando notó que algo no estaba bien. Un minuto después, al no obtener respuesta, envió otro mensaje: "Dios mío", presintiendo la tragedia.

Minutos más tarde, Salomón encontró a Betiana atrapada en su auto, luego de que perdiera el control del vehículo en una curva y chocara de frente contra un micro mientras viajaba de Cancún a Playa del Carmen. La joven fue trasladada de urgencia al hospital, pero lamentablemente no resistió las heridas y falleció.

"Tenía un mal presentimiento, sabía que algo podía llegar a pasar", confesó Salomón a Clarín. "No me lo perdono, es mi culpa", se lamentó mientras acompañaba el cuerpo de la joven durante el funeral.

Al ingresar a la sala de terapia intensiva, Salomón no pudo contener su dolor al ver a Betiana conectada a las máquinas: "Le dije cuánto la amaba y le recordé todos los proyectos que teníamos por delante".

"En ese momento la frecuencia cardíaca llamativamente aumentó, como si me estuviera escuchando y respondiendo, y segundos después la frecuencia disminuyó radicalmente y murió prácticamente en mis brazos", agregó conmovido.