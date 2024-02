Milei, en el Museo del Holocausto, condenó a Hamas como "nazismo moderno" y ratificó mudanza de la embajada"

miércoles, 7 de febrero de 2024 07:51

En el marco de su gira por Israel, el presidente Javier Milei visitó el Museo del Holocausto, un lugar dedicado a recordar los atroces eventos que llevaron a la muerte de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen nazi. Tras una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Milei emitió un breve discurso abordando varios temas críticos.

Según difundió Infobae, Milei condenó enérgicamente los ataques del 7 de octubre perpetrados por el grupo terrorista Hamas y solicitó una condena global a dichos actos. En sus declaraciones, equiparó a Hamas con el "nazismo moderno", expresando su firme posición contra el terrorismo y su compromiso con la lucha por la libertad.

"Al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto, me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Y hoy me vuelvo a hacer exactamente la misma pregunta, dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días. Elegir la vida es exigir la liberación de los secuestrados. No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamas. Elegir la vida es luchar contra el terrorismo", subrayó Milei.

El presidente argentino hizo hincapié en la responsabilidad de recordar el Holocausto y defendió los derechos humanos como fundamentales para una sociedad justa. Asimismo, destacó la contradicción entre las imágenes del museo, que representan destrucción y muerte, y la realidad exterior de Israel, caracterizada por la reconstrucción y la vida.

En su conclusión, Milei reafirmó su compromiso con una sociedad basada en la libertad y la dignidad humana, renovando su llamado a la liberación de los secuestrados por Hamas. Además, confirmó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.