Incendios y tragedia en Chile: más de 370 desaparecidos en Viña del Mar

domingo, 4 de febrero de 2024 14:49

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, confirmó que son 51 las personas fallecidas producto de los incendios que se produjeron en la región central del país, con epicentro en Valparaíso.

Este sábado por la noche, tras una jornada de trabajo del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), Monsalve precisó que son 51 las víctimas, de las cuales 45 han sido encontradas sin vida en los lugares del siniestro y otras seis fallecieron en los centros sanitarios en los que fueron atendidos por graves quemaduras.

Respecto a las casas afectadas, el subsecretario indicó que “son de 3 mil a 6 mil viviendas, dependiendo del tipo de afectación. No significa que todas las viviendas estén completamente destruidas”.

“En materia de afectación de vivienda y pérdida de vidas humanas, es el incendio más grande de la última década”, finalizó.

Mientras que Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, una de las comunas más afectadas por los siniestros, aseveró que hay “alrededor de 372 personas desaparecidas”.

“Han aparecido 83 de un catastro y tenemos un registro de 24 personas fallecidas. Ahora, insisto, toda esta información oficial la tienen que entregar los organismos pertinentes, SML, la BH, la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Interior, a través de su autoridad respectiva. Estos son los datos que nosotros manejamos de manera dinámica y de manera permanente”, explicó Ripamonti según el diario El Sol.

Por otra parte, hizo énfasis en que todavía no se ha estabilizado la situación en la zona, señalando que “la emergencia no ha terminado nada, no ha bajado. Estamos en la primera etapa de preparación a la emergencia. Yo sé que han pasado ya dos días y existe una suerte de percepción en la comunidad de que ya pasaron los días bajo la emergencia del fuego y probablemente bajó; esa no es la situación, está completamente activa la emergencia”.

En la mañana de este domingo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que va en camino a la Región de Valparaíso en el marco de la emergencia con los incendios forestales que afectan al territorio.

“Ya estamos camino a la región de Valparaíso para estar con autoridades locales, víctimas de la tragedia y sobre todo para ver in situ donde debemos apretar tuercas para dar más y mejores apoyos en este momento tan duro. He instruido que el Gobierno debe estar en terreno y resolviendo”, indicó el mandatario trasandino a través de su cuenta en X.