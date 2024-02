Test visual: conocé si eres alguien libre al ver esta imagen

sábado, 24 de febrero de 2024 13:21

¿Soy libre o no?. Ésa es la pregunta que muchos se hacen y la primera respuesta aproximada puede darlo la psicología. Hay imágenes que pueden tener múltiples interpretaciones en función del ojo de cada persona.

Para la psicología hay imágenes que pueden "hablar" de cada uno y definir a quien la ve. Y éste es un ejemplo. El portal Depor ofreció una prueba que permite detectar si la persona es libre o no. ¿Cómo? en función de la primera forma que vea en esta imagen.

La prueba implica mirar con mucha atención y reconocer cuál de las dos imágenes es la que prevalece en la mente. Si bien se verá probablemente las dos formas, habrá una que tendrá mucho más peso en la consciencia.

Luego, se recomienda que el lector se dirija al pie de la nota para poder descubrir el significado de la elección. Quizá eres alguien que depende de los demás para tomar decisiones, buscando siempre una segunda opinión antes de definir lo que hará.

MIRÁ LOS RESULTADOS DEL TEST VISUAL

Si viste la guitarra...

Si viste una guitarra a primera vista, significa que eres una persona sumamente extrovertida. No soportas que nadie te dé órdenes y amas tu libertad. Para ti, no existe nada más importante que ser libre. Detestas estar atado a alguien y crees que la vida es sumamente corta para sufrir por asuntos que no valen la pena. Tienes mucha facilidad para hacer nuevas amistades y rara vez pasas por desapercibido en algunos eventos a los que concurres, puesto que siempre sueles ser el alma de la fiesta.

Si viste el aguacate/palta

Si esta figura llamó tu atención rápidamente, significa que tienes a sobresalir por tu perseverancia. Tus objetivos en la vida son claros y no descansas hasta conseguirlos. Te destacas por ser una persona equilibrada y pocas veces tomas decisiones de manera impulsiva, ya que prefieres tomarte bien tu tiempo para analizar los pros y contras antes de elegir algo.