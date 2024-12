Misa de Nochebuena: el Papa Francisco dio inicio al “Año Santo”

martes, 24 de diciembre de 2024 17:15

Este martes 24 de diciembre, el Papa Francisco presidió la tradicional Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, un evento que marcó el inicio del “Año Santo” o Jubileo Ordinario en la Iglesia Católica. La ceremonia comenzó a las 19:00 hora local, y congregó a unos 26.000 fieles en el Vaticano, mientras que miles de personas más siguieron el evento en vivo a través de las plataformas digitales.

La misa no solo celebró la Navidad, sino también el inicio de un tiempo de gracia y misericordia para los católicos, inaugurado por el Pontífice con un gesto simbólico: golpeó varias veces con su puño la histórica Puerta Santa de la basílica, en lugar de empujarla como se hace tradicionalmente. Al abrirla, Francisco dio comienzo oficialmente a este Año Santo, invitando a los fieles a cruzar el umbral hacia un tiempo de perdón y esperanza.

En su homilía, el Papa reflexionó sobre el verdadero significado de la Navidad, describiéndola como la "luz de luz" y una "esperanza inextinguible". “Nos disponemos a entrar con fe por la Puerta Santa. Los pasos de nuestro camino son los pasos de toda la Iglesia, peregrina en el mundo y testigo de la paz", expresó Francisco, instando a los presentes a caminar juntos en la búsqueda de la misericordia y la reconciliación.

El Papa también destacó que la esperanza que nace en la Navidad "no tolera la indolencia del sedentario ni la pereza de quien se acomoda en su propio bienestar". En un llamado a la acción, recordó que esta esperanza "no admite falsa prudencia de quien no arriesga por miedo a comprometerse" ni de aquellos que "no alzan la voz contra el mal ni contra las injusticias que se cometen sobre la piel de los más pobres".

El Año Santo, que se convoca cada 25 a 50 años, tiene como principal característica la apertura de la Puerta Santa, símbolo de la entrada a un período de reconciliación espiritual. Durante este tiempo, los peregrinos que visiten Roma podrán obtener indulgencias y la oportunidad de confesarse y recibir el perdón por sus pecados. Este Jubileo, como lo explicó el Papa, invita a los católicos a redescubrir la misericordia de Dios y renovar su compromiso con la paz y la justicia social.

Este Año Santo, que comenzó con la solemnidad de la Misa de Nochebuena, promete ser un tiempo de reflexión, conversión y esperanza, en el que los fieles de todo el mundo podrán experimentar la cercanía de Dios y la gracia del perdón.