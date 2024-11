Mujica sobre CFK: "Ahí está la vieja... ¡Cómo le cuesta largar el pastel!"

sábado, 30 de noviembre de 2024 13:21

José “Pepe” Mujica, el ex presidente del Uruguay sigue repartiendo a diestra y siniestra. Ahora le tocó el turno al ex mandatario boliviano Evo Morales y a la ex vicepresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Hace pocos días el referente Tupamaro también le había dedicado duras críticas a Javier Milei y a Nicolás Maduro, presidentes de Argentina y Venezuela respectivamente.

"Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí”. Y añadió “¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Qué lo parió!”.

Lo dijo en plural ya que no solo se refería a la ex mandataria argentina y su persistencia por mantenerse en el poder sino también al ex presidente boliviano, Evo Morales. "En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse. Lo de Evo es inconcebible”, dijo sobre el dirigente cocalero, sin pelos en la lengua y fiel a su estilo.

No es la primera vez que Mujica trata de vieja a CFK. En 2013 se lo escuchó decir: “Esta vieja es peor que el tuerto”, haciendo un dos por uno, pegándole a los dos integrantes del matrimonio presidencial en una sola frase.