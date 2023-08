La Inteligencia Artificial podría ayudar a la detección del cáncer de pecho

martes, 1 de agosto de 2023 22:23

Un programa, basado en la inteligencia artificial (IA), puede reducir la carga de trabajo de los radiólogos en la detección del cáncer de pecho, según los primeros datos publicados hoy, en base a un estudio científico.



La investigación fue desarrollada en Suecia y difundida en la revista científica mensual "Lancet Oncology", que edita artículos de todas las áreas de la oncología clínica.



"El minucioso estudio permite concluir que no existen posibles riesgos para que los radiólogos ya puedan usar esta tecnología, orientando mejor sus análisis", consignó la agencia de noticias AFP.



"Los investigadores se basaron en las muestras de 80.000 mujeres, divididas en dos grupos de tamaño similar. Todas ellas se sometieron a una mamografía. En el primer grupo, el resultado se cifró de la forma tradicional, con la opinión de dos radiólogos independientes, y para el segundo mediante un programa de IA y un radiólogo", detalló la publicación médica.



"El uso de la IA no sobrecargó la detección, sino que incluso la aumentó ligeramente. Y la tasa de falsos positivos (cuando un primer examen parece indicar que existe cáncer, pero finalmente no) es similar", se precisó.



"Esto puede reducir a la larga el número de radiólogos dedicados al cribado del cáncer de pecho, que se considera una de las formas más efectivas de luchar contra este tumor", afirma "Lancet Oncology"



En numerosos países ya están generalizadas las mamografías de control para las mujeres, a partir de cierta edad, "para implementar IA, será necesario confirmar estos resultados, con el paso del tiempo".



"Los investigadores examinarán durante un lapso de dos años, cuántas mujeres en cada uno de los grupos terminaron recibiendo diagnóstico de cáncer, aunque no se haya detectado sistemáticamente, en el examen colectivo inicial", amplia el trabajo de la revista científica sueca.