Zelenski está decepcionado porque Ucrania no fue invitada a ingresar a la OTAN

martes, 11 de julio de 2023 20:57

El presidente Volodímir Zelenski expresó el martes su decepción por el hecho de que Ucrania no haya sido invitada a ingresar en la OTAN, y dijo a sus partidarios en la capital lituana: "¿Es un deseo demasiado grande?".

"La OTAN hará a Ucrania más segura, Ucrania hará más fuerte a la OTAN", dijo a las miles de personas, muchas de ellas ondeando banderas ucranianas, que se congregaron en el centro de Vilna, sede de una cumbre de la alianza, mientras francotiradores montaban guardia en los tejados.

El mandatario agradeció a Lituania su "posición clara, honesta y valiente" en apoyo de la adhesión de Ucrania. Poco antes del discurso, los líderes de la OTAN acordaron que la alianza extendería una invitación a Ucrania para unirse cuando "los miembros estén de acuerdo y se cumplan las condiciones".

Zelenski había dicho con anterioridad ese mismo día que sería "absurdo" que los líderes de la OTAN no ofrecieran a su país un plazo para la adhesión. Hablando en ucraniano, dijo a la multitud: "He viajado hoy aquí con la creencia en una decisión, con la creencia en los socios, con la creencia en una OTAN fuerte, una OTAN que no duda, que no pierde el tiempo y que no mira a ningún agresor".

"Desearía que esta creencia se convirtiera en una certeza en las decisiones que todos nosotros merecemos y que espera cada uno de nuestros soldados, cada uno de nuestros ciudadanos, cada una de nuestras madres, cada uno de nuestros hijos. ¿Es un deseo demasiado grande?", preguntó.

Los miembros de la OTAN en Europa del Este han respaldado la postura de Kiev, argumentando que poner a Ucrania bajo el paraguas de seguridad colectiva de la OTAN es la mejor manera de disuadir a Rusia de volver a atacar.