Haití sin paz: sufrió un sismo después de inundaciones fatales

martes, 6 de junio de 2023 14:51

Un sismo de moderada intensidad sacudió el oeste de Haití durante la madrugada de este martes, causando al menos tres muertos y heridos, según reportes de medios, mientras el país caribeño lucha por recuperarse de las inundaciones del fin de semana que se cobraron la vida de 42 personas.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el sismo, de magnitud 4,9, tuvo una profundidad de sólo 10 kilómetros, con epicentro cerca de la zona de Les Abricots, en el departamento de Grand'Anse.

Un miembro de la agencia de catástrofes del país dijo a la agencia de noticias Associated Press que hasta el momento se habían confirmado tres muertes tras el derrumbe de una casa.

La emisora local Radio RFM 104.9 tuiteó fotos que parecían mostrar un cadáver entre los escombros y a un hombre gravemente herido en un hospital.

La debilidad de las infraestructuras dejó al país vulnerable a las catástrofes naturales en el pasado.

Un testimonio desgarrador

"Mi nombre es Phania Cangé, perdí un niño de cinco años. Corrí el riesgo de perder dos hijos, pero Dios dejó al otro colgado de un árbol. Conservé uno, pero perdí uno de todos modos. Mi casa fue arrasada por las inundaciones, lo perdí todo. Buenas personas me han dado ropa para vestir. No tengo quien me ayude", fue el desesperado mensaje de una mujer.

En el hospital Sainte Croix, los vecinos ayudaron a escurrir el agua barrosa de las salas de espera.