Videos: Terremoto en el centro de Japón provocó 1 muerto y 21 heridos

#Sismo: de M 6.2 - near the west coast of Honshu en #JaponuD83CuDDEFuD83CuDDF5.



Imágenes del fuerte movimiento que vivió el país el día de hoy.



uD83DuDCC52023-05-05



?05:42:04 (UTC)



uD83DuDCCD37.540°N 137.305°E



uD83DuDD38?8.7 km depth#EG #Georiesgos #earthquake #jishin #quake #temblor #terremoto #SePreventivo pic.twitter.com/vRkZCx1yP0