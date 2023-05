Santiago Peña ganó las elecciones en Paraguay

domingo, 30 de abril de 2023 21:43

El economista Santiago Peña ganó las elecciones presidenciales de Paraguay con 15 puntos de ventaja escrutados más del 96% de los votos y llamó a la unidad de los paraguayos en un acto en Asunción. Su principal rival de la opositora Concertación Nacional, Efraín Alegre, asumió su derrota y dijo que el mensaje de las urnas es muy claro.

Poco antes, el actual presidente paraguayo, Mario Abdó Benítez, felicitó al “presidente electo” en un mensaje en su cuenta de Twitter. También se sumó a las felicitaciones Alberto Fernández. Me comuniqué telefónicamente con el presidente electo @SantiPenap, , a quien felicité por su triunfo en Paraguay. Saludo afectuosamente a todo nuestro pueblo hermano y les deseo un gran futuro. Latinoamérica debe unirse, la integración es el camino”, dijo en un mensaje en esa misma red social.

“Gracias por esta victoria colorada”, clamó el candidato del oficialista Partido Colorado, que lidera el conteo oficial con el 42,79% de los votos, escrutados el 96,84% de los sufragios. Detrás lo sigue Alegre con 27,51%. En tercer lugar, se encuentra Paraguayo Payo Cubas del Partido Cruzada Nacional y conocido como el “Bolsonaro guaraní”, con el 22,87%.

“Mi querido Partido Colorado. Vamos a honrarte hasta el último segundo de nuestra gestión. No les vamos a defraudar. Hoy no estamos celebrando un triunfo personal, sino la victoria de un pueblo que envió un claro mensaje de que los odios, agravios y rencillas no son el camino”, dijo Peña al hablar esta noche en un acto en Asunción.

Además, Peña convocó a la unidad y a postergar las diferencias entre los paraguayos. El locutor del acto despidió a Peña como el “presidente electo del Paraguay”.

La participación en las elecciones superó el 63%. El sistema electoral no prevé una segunda vuelta. Gana quien obtenga más votos. El Partido Colorado ganaba también la mayoría de las gobernaciones.

El candidato opositor Efraín Alegre reconoció su derrota en las elecciones poco después de las 21 y dijo que más allá de la derrota seguirá trabajando por la unidad. “La división ha hecho que no podamos llegar al objeto de producir el cambio que la mayoría de los paraguayos nos están solicitando. Vamos a seguir trabajando en esa línea. El mensaje es muy claro”, indicó.

Fuente: TN