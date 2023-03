Ascendió la cifra de fallecidos tras el paso de un feroz tornado en Misisipi

sábado, 25 de marzo de 2023 20:49

El número de víctimas fatales por el tornado que en las últimas horas sembró destrucción y muertes en Misisipi, subió esta noche a 26, mientras que el gobernador del estado, Tate Reeves, declaró la emergencia en su territorio.



La agencia de gestión de emergencias del estado, (MEMA), dijo que al menos cuatro personas estaban desaparecidas y que otras decenas resultaron heridas mientras que miles de usuarios de los estados de Misisipi, Tenesee, y de Alabama permanecían sin luz. Además, consideró que el número de muertos "desgraciadamente" podría aumentar.



"Al menos 26 habitantes de Misisipi murieron por los violentos tornados de anoche. Sabemos que hay muchos más heridos. Los equipos de búsqueda y rescate siguen activos", dijo Reeves, a través de la red social "Twitter".



El Gobernador dijo que "las pérdidas se sentirá en estos pueblos para siempre", y pidió: "Por favor, recen para que la mano de Dios esté sobre todos los que perdieron familiares y amigos".



Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban hoy en los condados de Sharkey y Humphreys, a unos 110 kilómetros al norte de Jackson, la capital del estado, precisó la MEMA en "Twitter".



"Mi ciudad ha desaparecido", lamentó por su parte el alcalde de Rolling Fork, Eldridge Walker, en el condado de Sharkey, a la cadena CNN.



"Devastación: cuando miro de izquierda a derecha, eso es todo lo que veo", describió la situación el funcionario.



Shanta Howard, una vecina de la zona, afirmó a WAPT, TV afiliada a la cadena ABC, que los lugareños tenían que ayudar a sacar a los muertos de entre los escombros de sus casas. "Fue como si no nos hubieran avisado. No sabíamos lo que estaba pasando", sostuvo en CNN Tracy Harden, propietaria del Chuck's Dairy Bar, en Rolling Fork.



En tanto, Woodrow Johnson, funcionario del condado de Humphreys, aseguró que "fue algo muy aterrador" y añadió que la casa de su vecino, un remolque, había "desaparecido por completo".



El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los residentes que "los peligros persistirán incluso después de que las tormentas se hayan ido", según reportó la agencia de noticias AFP.



Imágenes de televisión mostraron casas arrasadas y escombros esparcidos por las rutas. Malary White, vocera de la MEMA, indicó que no era posible evaluar los daños hasta tanto pudieran hacer una inspección completa a la luz del día.



"Nuestra principal prioridad, especialmente para los socorristas locales, es la seguridad de la vida y la responsabilidad de las personas, y asegurarnos que estén a salvo", señaló en declaraciones televisivas.



El Servicio Meteorológico Nacional del condado de Jackson informó a través de "Twitter" que alerta de tornado había cesado y que se esperaban "chubascos y tormentas eléctricas adicionales" en el área afectada, sin que "sean severas".